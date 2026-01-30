Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Un trabajador fallecido y dos heridos dejó detonación de un explosivo en una obra pública que se realiza en San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho: Ataque con explosivo contra obra de construcción deja un muerto y dos heridos
San Juan de Lurigancho: Ataque con explosivo contra obra de construcción deja un muerto y dos heridos | Fuente: RPP/Jesús Ortiz
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El atentado sucedió en la cuadra 5 de la avenida Mariscal Cáceres, donde se construye la Vía Rápida Próceres - Wiesse.

Lima
00:00 · 02:55

Un obrero murió y dos resultaron heridos este viernes luego de que unos sujetos, que iban a bordo de una mototaxi, arrojaran un explosivo en la zona donde se construye la Vía Rápida Próceres - Wiesse, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Mariscal Cáceres, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima.

Este atentado fue grabado por las cámaras de seguridad. El artefacto cayó sobre el techo de calamina donde funciona el área de carpintería, justo en el momento en que se encontraban las víctimas. El fallecido fue identificado como Jorge Huayanay Apaza, quien era el capataz de la obra. Los heridos son José Pasache Gómez y Erick Pérez Coronado, quienes están en un hospital siendo atendidos.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), órgano adscrito a la Municipalidad de Lima, publicó un comunicado para confirmar este atentado, además se indicó que los tres trabajadores laboran para el consorcio Próceres. Por ello, exhortaron a la Policía Nacional y la Fiscalía realizar las investigaciones. 

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para realizar las diligencias e iniciar con las investigaciones. Personal de Udex también acudió al lugar.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Juan de Lurigancho Policía Nacional Municipalidad de Lima Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA