Un trabajador fallecido y dos heridos dejó detonación de un explosivo en una obra pública que se realiza en San Juan de Lurigancho

El atentado sucedió en la cuadra 5 de la avenida Mariscal Cáceres, donde se construye la Vía Rápida Próceres - Wiesse.

Un obrero murió y dos resultaron heridos este viernes luego de que unos sujetos, que iban a bordo de una mototaxi, arrojaran un explosivo en la zona donde se construye la Vía Rápida Próceres - Wiesse, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Mariscal Cáceres, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima.

Este atentado fue grabado por las cámaras de seguridad. El artefacto cayó sobre el techo de calamina donde funciona el área de carpintería, justo en el momento en que se encontraban las víctimas. El fallecido fue identificado como Jorge Huayanay Apaza, quien era el capataz de la obra. Los heridos son José Pasache Gómez y Erick Pérez Coronado, quienes están en un hospital siendo atendidos.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), órgano adscrito a la Municipalidad de Lima, publicó un comunicado para confirmar este atentado, además se indicó que los tres trabajadores laboran para el consorcio Próceres. Por ello, exhortaron a la Policía Nacional y la Fiscalía realizar las investigaciones.

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para realizar las diligencias e iniciar con las investigaciones. Personal de Udex también acudió al lugar.