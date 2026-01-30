Últimas Noticias
SJL: PNP detuvo a alias ‘Garrita’, presunto integrante de banda criminal dedicada a la microcomercialización de drogas y robo

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

El presunto delincuente sería integrante de la organización delictiva ‘Las Tropas de Santa María’. El sujeto fue detenido en una vivienda ubicada en SJL, donde se halló un arma de fuego, droga, un arma de fuego, entre otros objetos.

Policiales
00:00 · 02:36
El sujeto fue detenido por efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional.
El sujeto fue detenido por efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Fernando Jesús Ochante Cuya (26), alias ‘Garrita’, presunto integrante de la banda criminal denominada ‘Las Tropas de Santa María’ dedicada a la microcomercialización de droga y robo en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

El sujeto fue detenido por efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. El coronel PNP Carlos Alcántara señaló que Ochante Cuya fue detenido en flagrancia cuando cometía el presunto delito de microcomercialización de droga.

“Se procedió a intervenir a la persona de Fernando Ochante Cuya, de 26 años, el mismo que se dedica a la microcomercialización de droga en la modalidad de delivery, en la cual utiliza su vehículo mototaxi para hacer la repartición de la droga en diferentes zonas de acá, de San Juan de Lurigancho”, indicó el alto mando PNP.

Objetos incautados

Asimismo, el general Alcántara manifestó que en el interior de la vivienda donde se detuvo a Ochante Cuya, ubicada en la calle El Progreso, en el asentamiento humano 27 de Marzo, se decomisó un arma de fuego, 350 gramos de marihuana, municiones y una balanza utilizada presuntamente para pesar la sustancia ilícita.  

Además, el alto mando PNP señaló que alias ‘Garrita’ registraba antecedentes penales por robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

Tras ser detenido, el presunto delincuente fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJL para las diligencias correspondientes.

SJL Garrita Inseguridad ciudadana PNP Policía Nacional

