San Juan de Lurigancho: delincuentes disparan contra distribuidora de bebidas y exigen pago mensual de 16 000 soles

Los propietarios de una distribuidora de bebidas, ubicada en la avenida Santa Rosa, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), denunciaron que vienen siendo extorsionados por unos delincuentes que les exigen el pago de un elevado monto de dinero a cambio de no atentar contra el local ni su personal.

En diálogo con RPP, una de las dueñas del negocio relató que las amenazas se concretaron durante la madrugada de este viernes, cuando unos sujetos realizaron disparos contra el establecimiento.

“Hoy, a la 1 de la madrugada, han realizado tres disparos a la misma tienda, pidiéndonos un monto de 16 000 soles mensuales”, sostuvo.

La empresaria indicó que este hecho ya fue denunciado en la Comisaría PNP de La Huayrona; sin embargo, también denunció una presunta conducta irregular por parte de un efectivo policial que acudió al lugar tras su llamado de auxilio el pasado viernes 22.

“Llamé a la comisaría y les digo que me manden un patrullero. Cuando llega el efectivo, le muestro los mensajes y los videos donde me intimidan. El efectivo me dice: ‘Mire, señora, lo único que yo le puedo dar es que yo la cuido, yo con mi propia arma te cuido en mi franco’”, declaró.

“Yo me quedó en shock cuando el efectivo me dice eso”, agregó.

La denunciante señaló que si bien en estos momentos se observa presencia policial en los exteriores del local, este patrullaje no es permanente y que solo se da cuando ella reporta la situación.

“Tengo personal que va a trabajar, que ya empezó a laborar. Entonces, sí o sí debo tener cuidado con mi personal y estar en comunicación con la Comisaría de la Huayrona”, concluyó.