Estudiantes no pueden iniciar sus clases presenciales, lo cual perjudica gravemente su desarrollo educativo | Fuente: RPP Noticias

Los padres de familia de la I.E. N° 7061 Héroes de San Juan, del distrito de San Juan de Miraflores (SJM), denunciaron que, a casi dos meses de finalizar el año escolar, sus hijos no pueden iniciar clases presenciales debido a retrasos en la entrega de trabajos de infraestructura en el plantel.

Esta situación, según refirieron, está repercutiendo negativamente en la salud de sus hijos, que han presentado cuadros de ansiedad y estrés tras casi tres años de clases virtuales. Los padres de familia exigen el retorno inmediato de los estudiantes a las aulas escolares.

Retrasos indefinidos

Los primeros días del último marzo, con el inicio del año escolar, la dirección del referido centro educativo informó a los padres de familia, mediante un comunicado, que la entrega de la obra estaba proyectada para fines de junio, "fecha aproximada que iniciaremos mudanza y continuaremos clases en nuestro local". Sin embargo, a la fecha, esto no se ha concretado.

RPP Noticias pudo acceder a documentación oficial que indica que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) suscribió un contrato, el 19 de noviembre del 2019, con la Empresa Constructora A.R.C. S.R.L. para el mejoramiento del local del colegio. El plazo para su ejecución fue de 360 días calendario y el monto de inversión fue de más de S/ 14 millones.

Según refirieron los padres de familia, la obra estuvo lista el año pasado, pese a los retrasos originados por la pandemia. Sin embargo, hubo observaciones al momento de su entrega, las cuales han generado que aún no se puedan usar las instalaciones.

El 18 de julio de este año, Pronied envió un oficio a la empresa constructora solicitando la "recepción parcial" de la obra "a fin de evitar mayor retraso en el inicio de las clases presenciales de los estudiantes". Más de dos meses después, la situación parece haberse estancado afectando a cientos de estudiantes de primaria y secundaria.

Padres exigen retorno



El pasado 8 de agosto, los padres de familia enviaron un oficio a la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, solicitando que "interceda" ante Pronied para que la obra sea entregada lo antes posible y los estudiantes puedan retornar a clases.

Francisco Centeno, uno de los padres de familia, exigió soluciones a las autoridades educativas, tanto de la UGEL 01 como del Ministerio de Educación (Minedu).

“Ya desde junio estaba terminado todo en el colegio, y ya estábamos con la ilusión de empezar. Ya estamos octubre y, hasta ahora, no nos dan solución. Queremos empezar ya las clases porque sabemos que, si no hacemos nada ahora, no van a empezar ni el próximo año”, manifestó.

A su vez, Centeno remarcó su sospecha de que autoridades educativas y profesores de la institución no hacen mayores esfuerzos para respaldar la solicitud de los padres porque estarían aprovechando la virtualidad para impartir clases particulares.

“Pareciera que hay profesores y directivos que no quieren que inicien las clases presenciales, porque además del sueldo del Estado que perciben, estarían dictando clases en otras instituciones”, cuestionó.

Vale decir que, desde el pasado marzo, el Minedu estableció el retorno a clases presenciales en las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional; por lo que los padres de familia hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para que sus hijos no sigan siendo perjudicados en su desarrollo educativo por cuestiones extracurriculares.





