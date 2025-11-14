Últimas Noticias
SJM: vecinos bloquean tramo de la Panamericana Sur exigiendo servicio de agua potable

Vecinos protestan en el kilómetro 15.5 de la Panamericana Sur por falta de agua
Vecinos protestan en el kilómetro 15.5 de la Panamericana Sur por falta de agua | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

Los manifestantes realizan un plantón a la altura del kilómetro 15.5 de la Panamericana Sur, para reclamar un servicio continuo de agua potable, ya que -denunciaron- solo cuentan con el recurso por horas.

Lima
Un grupo de vecinos realizó un plantón esta mañana en el kilómetro 15.5 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), bloqueando el tránsito en el carril norte-sur.

A través del Rotafono de RPP, una vecina denunció que el suministro de agua potable en su barrio es intermitente, ya que actualmente solo reciben el servicio desde las cinco de la mañana hasta el mediodía.

"Nos encontramos en la Panamericana Sur, en el kilómetro 15.5. Los vecinos están exigiendo el servicio de agua, porque hace bastante tiempo que Sedapal no nos soluciona el problema. Solo tenemos el servicio de agua desde la cinco de la mañana al mediodía. Entonces, van meses con papeleo y no nos dan ninguna solución. Los vecinos han salido a la Panamericana a bloquearla", declaró la mujer.

La vecina, que se identificó como Frida, mencionó que la situación afecta a un número importante de residentes, por lo que decidieron realizar esta medida de fuerza para ser escuchados.

Agregó que la protesta involucra a habitantes de la margen derecha de la Panamericana Sur, de los asentamientos Las Flores de Villa, Villa Primavera, San José de Villa, Los Jardines, entre otros.

