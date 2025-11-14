Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 14 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 14 de noviembre?

Distrito

MAGDALENA: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización San Felipe
  • Urbanización Orrantia
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 14 de Noviembre, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 14 de Noviembre, 10:00 pm
Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Los Caller, Laura
  • Urbanización 19 de Mayo
  • Asociación de Propietarios Los Portales del Norte
  • Asociación Molino de Los Olivos
  • Asociación San Antonio de Padua
  • Urbanización Los Naranjos
  • Urbanización Parque El Naranjal 2da Etapa
  • Urbanización Villa Universitaria
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 14 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Casuarinas Sur - Primera Etapa
  • Urbanización Casuarinas Sur - Segunda Etapa
  • Urbanización Casuarinas Sur - Tercera Etapa
  • Urbanización Las Laderas
  • Urbanización Valle Hermoso Oeste
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 14 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 14 de Noviembre, 9:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 317
  • Sector 318
  • Sector 322
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Inca Garcilaso de la Vega
  • Juan Pablo II
  • José Carlos Mariátegui
  • San Miguel Arcángel
  • Villa Alegre - San Gabriel
  • San Gabriel Alto
  • Santa Rosa y Belén
  • José Carlos Mariátegui - 30 de Agosto
  • José Carlos Mariátegui - San Gabriel B
  • José Carlos Mariátegui - Valle Alto
  • José Carlos Mariátegui - Valle Bajo
  • San Gabriel Bajo
  • San Gabriel - Vallecito
  • Santa Juana - Ampliación
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm
