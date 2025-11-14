Corte de agua en Lima hoy 14 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 14 de noviembre?
- Urbanización San Felipe
- Urbanización Orrantia
Viernes 14 de Noviembre, 10:00 am
Viernes 14 de Noviembre, 10:00 pm
- Urbanización Los Caller, Laura
- Urbanización 19 de Mayo
- Asociación de Propietarios Los Portales del Norte
- Asociación Molino de Los Olivos
- Asociación San Antonio de Padua
- Urbanización Los Naranjos
- Urbanización Parque El Naranjal 2da Etapa
- Urbanización Villa Universitaria
Viernes 14 de Noviembre, 12:00 pm
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Casuarinas Sur - Primera Etapa
- Urbanización Casuarinas Sur - Segunda Etapa
- Urbanización Casuarinas Sur - Tercera Etapa
- Urbanización Las Laderas
- Urbanización Valle Hermoso Oeste
Viernes 14 de Noviembre, 5:00 am
Viernes 14 de Noviembre, 9:00 pm
- Sector 317
- Sector 318
- Sector 322
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 am
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm
- Inca Garcilaso de la Vega
- Juan Pablo II
- José Carlos Mariátegui
- San Miguel Arcángel
- Villa Alegre - San Gabriel
- San Gabriel Alto
- Santa Rosa y Belén
- José Carlos Mariátegui - 30 de Agosto
- José Carlos Mariátegui - San Gabriel B
- José Carlos Mariátegui - Valle Alto
- José Carlos Mariátegui - Valle Bajo
- San Gabriel Bajo
- San Gabriel - Vallecito
- Santa Juana - Ampliación
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 am
Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm