Corte de agua en Lima hoy 14 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 14 de noviembre?

Distrito MAGDALENA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Felipe

Urbanización Orrantia Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 14 de Noviembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 14 de Noviembre, 10:00 pm

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Los Caller, Laura

Urbanización 19 de Mayo

Asociación de Propietarios Los Portales del Norte

Asociación Molino de Los Olivos

Asociación San Antonio de Padua

Urbanización Los Naranjos

Urbanización Parque El Naranjal 2da Etapa

Urbanización Villa Universitaria Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 14 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Casuarinas Sur - Primera Etapa

Urbanización Casuarinas Sur - Segunda Etapa

Urbanización Casuarinas Sur - Tercera Etapa

Urbanización Las Laderas

Urbanización Valle Hermoso Oeste Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 14 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 14 de Noviembre, 9:00 pm

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 317

Sector 318

Sector 322 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 14 de Noviembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Inca Garcilaso de la Vega

Juan Pablo II

José Carlos Mariátegui

San Miguel Arcángel

Villa Alegre - San Gabriel

San Gabriel Alto

Santa Rosa y Belén

José Carlos Mariátegui - 30 de Agosto

José Carlos Mariátegui - San Gabriel B

José Carlos Mariátegui - Valle Alto

José Carlos Mariátegui - Valle Bajo

San Gabriel Bajo

San Gabriel - Vallecito

Santa Juana - Ampliación Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 14 de Noviembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 14 de Noviembre, 8:00 pm