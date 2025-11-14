Una comerciante murió atropellada por un automóvil en el Cercado de Lima

La mujer dejó un hijo de 7 años en la orfandad. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Una comerciante ambulante murió atropellada por un automóvil particular, en el jirón Rufino Torrico, en el Cercado de Lima.

El fatal accidente, ocurrido esta madrugada minutos después de la medianoche, fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la mujer empujando su coche, cuando fue embestida por el automóvil color blanco, que circulaba en retroceso.

Lo más indignante es que chofer del vehículo, en vez de auxiliar a la víctima, intentó darse a la fuga, pero fue capturado poco después.

“Viene el carro y contra la pared, con todo, la ha atropellado. Se ha escapado para abajo”, denunció el esposo de la víctima.



Deja un hijo en la orfandad

La mujer fallecida fue identificada como Ana María Masías, quien lamentablemente deja a un pequeño hijo de 7 años en la orfandad.

La víctima, originaria de Cusco, había llegado a la capital hace dos años y se dedicaba al comercio ambulatorio en la alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que el chofer del automóvil involucrado en el fatal accidente fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP de Monserrat, para continuar con las diligencias de ley.

