Solsiret Rodríguez: La que archivó el caso trabaja actualmente en el despacho de la Fiscalía de la Nación

Zoraida Ávalos Rivera, fiscal de la Nación. | Fuente: Andina

La fiscal María Magdalena Quicaño, quien es indagada por la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Callao por las presuntas irregularidades en la investigación del caso de Solsiret Rodríguez, trabaja actualmente en el despacho de la Fiscalía de la Nación.



Según una resolución publicada el 15 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, nombró a la abogada Quicaño Bautista fiscal adjunta en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del organismo público.



De acuerdo con la madre de la víctima, Rosario Aybar, María Quicaño, quien estuvo a cargo de la Quinta Fiscalía Penal del Callao, archivó la pesquisa provisionalmente.



"Me dijo que era un caso muy difícil, que 'yo no sé de estas cosas', y que, de repente, mi hija estaba en el Facebook con otro nombre, con otra cara, con otro peinado. He perdido tres años en solamente denigrar tanto al Ministerio Público como al entorno familiar de ella, al decir que se fue con otro o que fue una relación consentida con el hermano", lamentó.



En una entrevista con RPP Noticias, la exministra de la Mujer, Ana Jara, pidió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la separación de María Magdalena Quicaño del cargo.



"Por favor, señora fiscal de la Nación, le hago la invocación como una ciudadana: no puede usted tener más tiempo a una fiscal negligente, deshumanizada, que ha desentendido sus funciones de representar a la sociedad, de ser la titular de la acción penal y de disponer las acciones de investigación que debía ejecutar la Policía Nacional del Perú ante la desaparición de una madre de dos niños. No puede permanecer a su lado, eso empaña a su gestión. Tendría usted que poner a disposición de la Fiscalía y separarla de cualquier cargo de confianza. No puede estar un minuto más", exhortó.