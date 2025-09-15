Trabajador de la Municipalidad de Surco fallece tras recibir presuntamente una descarga eléctrica mientras retiraba un árbol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un trabajador de la Municipalidad de Surco perdió la vida tras recibir aparentemente una descarga eléctrica cuando se encontraba podando un árbol en la vía pública del mencionado distrito.

Según los testigos, el joven, quien ha sido identificado como Joaquín Ortiz Yacua (23), llegó al jirón Sagitario antes del mediodía acompañado de dos compañeros para retirar un árbol ubicado en el frontis de una vivienda.

La dueña de la casa señaló que el trabajador se encontraba realizando sus labores con la maquinaria en sus manos cuando empezó a convulsionar.

Por su parte, los familiares de la víctima señalaron que Joaquín habría sufrido una descarga eléctrica, pues el árbol se encontraba muy cerca de cables de alta tensión.

“Parece que ha sido el fallecimiento por los cables de alta [tensión], una descarga de alta tensión. ¿Qué ha pasado? Parece que con la máquina ha chocado el cable”, dijo a RPP la tía del joven.

En esa misma línea, el primo del trabajador fallecido pidió a las autoridades que se inicien de forma inmediata las investigaciones para determinar si su pariente contaba con la indumentaria adecuada para realizar el trabajo o se trató de una negligencia.

Asimismo, los familiares informaron que Joaquín era un joven que cursaba el último año de la carrera de administración y trabajaba en el municipio para pagar sus estudios.

Municipalidad de Surco expresa condolencias

La Municipalidad de Surco expresó sus condolencias a los familiares del joven trabajador por su deceso. Asimismo, agregó que brindará a los deudos todo el apoyo y beneficios sociales y laborales de acuerdo a ley.