Capturan a delincuente que robó celular de alta gama en Surco: la moto en la que huía se apagó y no pudo escapar [VIDEO]

Un delincuente robó un celular valorizado en más de S/5 000 a un ciclista en la avenida Primavera, en Surco. Tras cometer el delito, el sujeto fue intervenido después de una persecución en la que participaron efectivos de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana del distrito. Ello luego de que la motocicleta en la que huía se apagó.

El detenido se trata de Brian Lozano, un ciudadano venezolano de 20 años. En diálogo con RPP, Abdul Miranda, subgerente de Seguridad Ciudadana de Surco, contó detalles de la detención.

“[El delincuente] había arrebatado un teléfono celular a un ciudadano que transitaba en su bicicleta a la altura de la avenida El Polo con Primavera. Este sujeto, al momento de percatarse que era perseguido por el personal policial y Serenazgo, él se desplazaba en una motocicleta, se le apagó la moto y la dejó abandonada. [Luego], corrió en dirección a la avenida Encalada, donde rápidamente fue intervenido y reducido”, detalló.

El robo fue capturado por las cámaras de seguridad de la jurisdicción. En las imágenes se observa al delincuente subirse -incluso- a la vereda con su motocicleta para arrebatarle su celular al ciclista.

En los videos también se ve al sujeto portar una mochila de delivery, por lo que presuntamente se habría hecho pasar por un falso repartidor.

Habría cometido antes delitos similares

Tras ser detenido, Brian Lozano fue trasladado a la comisaría de Monterrico, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Las autoridades sospechan que esta no es la primera vez que el delincuente comete hurtos bajo esta modalidad.