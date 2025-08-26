Últimas Noticias
Desde un dron hasta una olla arrocera, los insólitos objetos perdidos en el Metropolitano: ¿cómo recuperarlos?

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La ATU informó que los usuarios podrán recuperar sus pertenencias olvidadas acercándose a la Estación Central o llamando a la central telefónica. Entre los objetos extraviados figuran también laptops, loncheras y billeteras.

Lima
00:00 · 03:33
Entre los objetos perdidos se encuentran una olla arrocera, una plancha y una laptop.
Entre los objetos perdidos se encuentran una olla arrocera, una plancha y una laptop. | Fuente: RPP

Los usuarios que hayan extraviado sus pertenencias en los buses o estaciones del Metropolitano ya pueden recuperarlas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) hizo un llamado a los pasajeros para que se acerquen a la Estación Central a buscar sus objetos perdidos.

Un equipo de RPP llegó hasta la mencionada estación y constató que entre los objetos extraviados por los pasajeros se encuentran loncheras, laptops, billeteras, zapatillas, una olla arrocera, una plancha e -inclusive- un dron.

Fredy Céspedes, vocero de la ATU, explicó que los propietarios de los objetos perdidos podrán recuperarlos de dos formas: de forma presencial, acercándose a la Estación Central, o comunicándose vía telefónica al número (01) 203 9000.

“Para aquellos usuarios que han extraviado algún objeto dentro de los buses del Metropolitano, hay dos procedimientos para poder recuperarlos. Uno de ellos es viniendo presencialmente a la Estación Central. Nos encontramos en el lado sur de la estación y el horario de atención en la oficina de seguridad, en el área de objetos perdidos es a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 (p.m.). Luego, continúa en la tarde desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00p.m. También pueden hacer una llamada a la central 01 203 9000”, explicó.

Posteriormente, los usuarios deberán llenar una ficha con sus datos personales y responder una serie de preguntas para corroborar que el objeto extraviado les pertenece.

“En esta ficha se toman datos personales de la persona, se constata con el DNI. Además, se le hace una serie de preguntas para poder constatar qué es el usuario [el propietario]. Si es una mochila, por ejemplo, o una lonchera: qué objetos hay dentro, una breve descripción. En caso sea un objeto que [de valor], se le pregunta en qué horario lo perdió, en qué servicio lo perdió, entre otra información”, señaló.

Metropolitano ATU Objetos perdidos

