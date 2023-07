Susana Villarán: Fiscalía pide ampliar investigación contra excalcaldesa por el caso Lava Jato

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene ampliar el plazo de la investigación preparatoria seguido a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y un grupo de ex funcionarios de la comuna capitalina por el presunto delito de colusión agravada vinculado al caso Lava Jato.

El despacho del Fiscal José Domingo Pérez Gómez fue quien demandó una prórroga del plazo de esta investigación preparatoria con el fin de que se puedan llevar a cabo una serie de diligencias pendientes para poder establecer las responsabilidades que correspondan en este caso.

La solicitud fiscal fue presentada ante el despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien programó para el próximo martes 08 de agosto desde las 08:30 de la mañana una audiencia virtual para evaluar este requerimiento con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir un pronunciamiento al respecto.

Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, la exburgomaestre capitalina habría concertado con directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y LAMSAC para favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012.

Pérez Gómez sostuvo que esto permitió un reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por LAMSAC en el año 2013 a cambio de que la exautoridad edil obtenga apoyo económico para financiar su campaña de reelección en el sillón municipal en el año 2014.

En esta investigación preparatoria también comprendidos los exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, Miguel Priale Ugas, José Castro Gutiérrez, Augusto Rey Hernández de Agüero y otros implicados en el caso.

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronta otro proceso penal por haber recibido apoyo económico de las empresas constructoras Odebrecht, O.A.S y Graña Montero para financiar tanto la campaña por el NO a su revocatoria en el cargo en el 2013.

Lima Expresa responde por caso Villarán

El abogado de Lima Expresa (ex Lamsac), Roberto Pereira, aclaró que la empresa no tiene información relevante en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato y el proceso que se le sigue a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Esto tras un allanamiento realizado por el Ministerio Público a su sede administrativa.

"En enero de este año se le ha solicitado información vinculada a la transferencia de acciones a la operación comercial que supuso la compra de Lima Expresa por parte de Vinci Highways. Esa información es una información que no está en poder de Lima Expresa Perú. No tenemos esa información corporativa o comercial, eso está en las empresas que participaron en la operación. De un lado Invepar y de otro lado, Vinci Highways", dijo.

Roberto Pereira señaló que Lima Expresa indicó a la Fiscalía que no cuenta con la documentación solicitada y precisó que el Ministerio Público sí tiene conocimiento de quién tiene información que busca. Además, aseguró que Lima Expresa no puede pedir la documentación a Vinci Highways, ya que es una empresa distinta y sometida a una serie de legislaciones y normativas.