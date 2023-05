Lima Expresa no tiene información relevante en proceso contra Susana Villarán, asegura abogado de la empresa

Judiciales "Esa información no está en poder de Lima Expresa Perú", dice el abogado Roberto Pereira

Fiscalía allana empresas "Lima Expresa' y Vinci Highways Perú" | Fuente: RPP

El abogado de Lima Expresa (ex Lamsac), Roberto Pereira, aclaró este miércoles que la empresa no tiene información relevante en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato y el proceso que se le sigue a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Esto tras un allanamiento realizado por el Ministerio Público a su sede administrativa.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el abogado explicó que Lima Expresa fue adquirida por Vinci Highways en el año 2016 por lo que la titularidad y administración de la empresa "no tienen ninguna relación y ninguna vinculación" con los hechos de supuestos actos de corrupción investigados.



"En enero de este año se le ha solicitado información vinculada a la transferencia de acciones a la operación comercial que supuso la compra de Lima Expresa por parte de Vinci Highways. Esa información es una información que no está en poder de Lima Expresa Perú. No tenemos esa información corporativa o comercial, eso está en las empresas que participaron en la operación. De un lado Invepar y de otro lado, Vinci Highways", dijo.

Roberto Pereira señaló que Lima Expresa indicó a la Fiscalía que no cuenta con la documentación solicitada y precisó que el Ministerio Público sí tiene conocimiento de quién tiene información que busca. Además, aseguró que Lima Expresa no puede pedir la documentación a Vinci Highways, ya que es una empresa distinta y sometida a una serie de legislaciones y normativas.

"La empresa y Vinci Highways es una empresa que no radica en el Perú, es una empresa francesa, por lo tanto, toda la información corporativa que ellos tienen está sometida a otro tipo de legislación, entonces nosotros no podemos acá decidir cómo se entrega, qué se entrega y en qué forma", sostuvo.

"Esa información no la tenemos"

La mañana del martes el Equipo Especial Lava Jato ejecutó una orden de allanamiento y descerraje a un grupo de oficinas de empresas vinculadas al proceso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima.

Además de Lima Expresa y Vinci Highways Perú SAC, la Fiscalía acudió al estudio de abogados Echecopar, donde se desarrolló la búsqueda de pruebas e incautación de documentos privados.

Luego de allanamiento, Lima Expresa se pronunció a través de un comunicado y calificó la acción del Ministerio Público a su sede administrativa de innecesario, desproporcionado y carente de motivación.

"Innecesario porque ya se le ha explicado que no está en poder de Lima Expresa porque además la Fiscalía tiene conocimiento y desproporcionado porque puede pedirse la información a las empresas que han participado de la transacción. No entendemos por qué no requiere esa información a las empresas que participaron de la transacción. Claro, ahora ya sabemos porque en la resolución judicial dice que 'no me va a alcanzar el tiempo'. La verdad de las cosas es que esa información no la tenemos, no tenemos obligación legal de tenerla y no nos corresponde entregarla", expresó.