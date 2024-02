Temperaturas extremas: Senamhi prevé que Lima registraría picos de 35° C durante la próxima semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este miércoles que para la próxima semana se prevé altas temperaturas en Lima Metropolitana y el Callao, con temperaturas pico que alcanzarían los 35° C.

Según indicaron mediante su web, estos valores se presentarían entre el 19 y el 22 de febrero y la sensación térmica máxima llegaría a los 38° C.

Los especialistas del Senamhi precisaron que, durante la próxima semana, vientos del norte ingresarán a la costa y transportarán masas de aire cálidas y húmedas, por lo que se espera escasa nubosidad durante el día.

Estos factores, sumados a la alta temperatura superficial del mar, favorecerán el incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas; así como, de la sensación térmica.

Temperatura por zonas

En esa línea, señalaron que se esperan temperaturas máximas de 35° C en Lima norte con sensación térmica de hasta 38° C, mientras que en Lima este se prevén temperaturas próximas a 34° C con sensación térmica de 36° C.

Para Lima oeste y Lima sur se esperan valores próximos a 32° C con sensación térmica cercana a 34° C. Además, se estima que el índice UV alcance valores cercanos a 11 catalogados como “extremadamente altos”.

Por otro lado, desde Senamhi indicaron que las temperaturas nocturnas presentarían registros alrededor de los 25° C para Lima oeste, 24° C en Lima centro; y 23° C para Lima norte, Lima sur y Lima este.