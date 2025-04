Testigos protegidos acusan al jefe de la PNP, Víctor Zanabria, de usar policías como albañiles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Víctor Zanabria, actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, es acusado por presuntamente obligar a suboficiales de la PNP a realizar trabajos de albañearía y electricidad durante su gestión como jefe de la Región Policial de Arequipa en 2020, según reveló en exclusiva el dominical Panorama.

De acuerdo con el reportaje, son seis los suboficiales que señalan que figuraban en documentos oficiales como si estuvieran realizando labores de patrullaje a pie, cuando en realidad estaban con el trabajo de construcción.

“[¿Si conoce usted a la persona Víctor Zanabria Angulo?] Sí. [¿Por qué motivo?] Fue jefe de la Región Arequipa en el año 2020”, dijo uno de los testigos protegidos.

El detalle del caso es que la mayoría de los denunciantes eran en ese entonces jóvenes suboficiales voluntarios que recién salían de la escuela de la Policía. El pedido de Zanabria era la refacción de una pequeña capilla y del casino dentro de la región.

Declaración fiscal revela estrategia

Así lo confirmó la mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de la región Arequipa, en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa, según mostró Panorama, en donde dijo que el actual comandante general PNP pidió a personal que tuviera experiencia en labores de construcción

“Sí, realizaron estos trabajos de construcción por orden del general Víctor Zanabria Angulo. Se acercaron a la formación por la parte posterior el general Víctor Zanabria Angulo y el coronel Francis Alarcón Gallegos, y que solicite entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción, albañilería, electricidad, gasfitería. En ese momento 15 suboficiales levantaron la mano”, se lee en la declaración.

En esa línea, Del Castillo mencionó a la Fiscalía que el general PNP les informó a los seleccionados que no iban a formar al día siguiente y para regularizar la acción Zanabria pidió a Del Castillo que ponga a dicho personal policial “en el rol de servicio de SECPAPIE (patrullaje a pie)” para que sea visto “como trabajos de Inteligencia operativa, a fin de que tengan derecho al rancho”.

Por otro lado, Claver Colquehuanca, maestro albañil de las labores, declaró a la Fiscalía que el acuerdo fue verbal y que los trabajos eran en dos turnos. Asimismo, denunció haber recibido una transferencia de más de 17 000 soles, cuando, aseguró, el acuerdo del pago era inferior a lo anterior.

“Me sorprendí por la cantidad que había. Me fui al despacho del general Zanabria y cuando me entrevisté le dije: ‘Este monto no me corresponde’. Él me contestó: ‘No te preocupes, cóbralo y te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das’”, sostuvo en la declaración que accedió Panorama.

Niega los cargos

El dominical también tuvo acceso a la declaración brindada por el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, a la Fiscalía, en donde negó los cargos imputados y rechazó cualquier tipo de abuso de autoridad “al haber desarrollado una obra para el beneficio y bienestar del personal”.