Atención será afectada por paro de 24 horas | Fuente: Andina

Los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) acatan un paro de 24 horas a nivel nacional por el incumplimiento de una demanda laboral, según Luis Barrera, secretario general del sindicato de trabajadores de la referida entidad pública.

Barrera explicó a RPP Noticias, que esto significa, que no habrá atención a los usuarios al menos hoy para trámites de duplicados de DNI, rectificaciones, consultas en líneas ni actas de nacimiento por la paralización de alrededor de más de 4 mil trabajadores.

“A partir de mayo RENIEC no va a poder pagar los laudos arbitrales ganados a través de negociación colectiva, porque el Ministerio de Economía y Finanzas se niega a autorizar el pago de estos laudos ya que dice que son ilegales”, dijo.

“El MEF quedó en instalar una mesa de trabajo, la viceministra quedó en instalar una mesa de trabajo y no lo hizo. Hace dos semanas se reunió con los funcionarios de que ya no van a autorizar, está prohibido el pago de laudos arbitrales, ellos han determinado que no serán pagados”, añadió.