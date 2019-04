Un perro es encerrado en jaula en la calle: sus dueños dicen que "no tienen espacio" en casa [VIDEO]

Vecinos denunciaron un caso de maltrato animal. | Fuente: RPP Noticias

A través del Rotafono de RPP Noticias, vecinos de Santa Anita denunciaron que un perro es víctima de maltrato animal en la cuadra 7 de la calle Antonio Portugal, en la urbanización Los Ficus. El animal permanece encerrado en una jaula de metal que se encuentra en el exterior de la vivienda, incluso invadiendo la vía pública, junto al depósito de basura, cubierto con tablas de madera y calamina.

La vecina Eva Marañón afirma que el perro es manso pues sin conocerlo pudo acercarse y acariciarlo. Asegura haber tratado de conversar con los dueños para que no lo dejen en esas condiciones o que se lo entreguen a ella si es que no tienen espacio para criarlo, pero le cerraron la puerta en la cara.

El animal no tiene una cama y cuenta con su pequeño espacio totalmente mojado debido a que se ve en la obligación de hacer sus necesidades en ese lugar. Los vecinos también advirtieron que el perro suele ponerse agresivo cuando ve pasar a otros animales que pasan por la cuadra.



RPP Noticias conversó con la esposa de David Rodríguez, dueño del perro, quien dijo que lo dejan afuera de la casa porque no tienen espacio en el inmueble de dos pisos, además justificó que permanezca encerrado porque -según dijo- es agresivo.

"No lo puede tener afuera suelto, a los perros chiquitos los quiere morder. Aparte de que no tenemos espacio no lo puede soltar porque puede morder a las personas o a los perros", dijo.

La mujer también señaló que la jaula "es de fierro y está empotrada" para evitar que el perro pueda escapar y atacar a alguien. Además reconoció que el animal podría tener calor pero que "siempre lo bañan y lo sacan a pasear".