Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Universidad de San Marcos: estas son las nuevas fechas del Examen de Admisión 2026-I

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue fundada en 1551.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue fundada en 1551. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La UNMSM anunció la reprogramación de la prueba de ingreso. Los miles de postulantes deberán acudir a la ciudad universitaria en los horarios establecidos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la reprogramación oficial para el Examen de Admisión 2026-I, proceso que fue suspendido el 11 de septiembre, tras la toma del campus por parte de los estudiantes que reclamaban, entre otras cosas, la anulación del pago de matrícula y mensualidad para los ingresantes a una segunda carrera.

El sábado 13, los estudiantes de la UNMSM llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Decana de América, a través de una mesa de diálogo facilitada por la Defensoría del Pueblo, para poner fin a la medida de fuerza. Luego de un amplio debate, se aprobó una serie de medidas orientadas a mejorar el bienestar de los estudiantes. Entre los puntos acordados figuran el incremento de las raciones del Comedor Universitario; la ampliación de horarios en el servicio alimentario; la anulación de los cobros por segunda carrera; y el desistimiento y archivamiento de procesos penales y administrativos contra dirigentes estudiantiles y estudiantes en general.

Nueva fechas del examen de admisión

En un breve comunicado, la Decana de América detalló que la prueba de selección se realizará el 4, 5, 11 y 12 de octubre. 

Sábado 4 de octubre: 

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión
Área D: Humanidades y ciencias jurídicas y sociales 

Domingo 5 de octubre: 

Área B: Ciencias Básicas  
Área C: Ingeniería 

sábado 11 de octubre: 

Área A: Ciencias de la Salud - (excepto Medicina Humana) 

Domingo 12 de octubre: 

Área A: Ciencias de la Salud - EP Medicina Humana

Todos los postulantes inscritos para el Examen de Admisión del Proceso 2026-I tendrán que acudir a la ciudad universitaria en los horarios establecidos. 

El día del examen, el postulante ingresará al campus portando su DNI (documento nacional de identidad) y carné de postulante-declaración jurada, sin firma ni impresión dactilar. En caso de ser extranjero, deberá presentar su carné de extranjería o pasaporte.

Te recomendamos

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
UNMSM Examen de Admisión 2026-I Universidad de San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Examen de San Marcos

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA