Universidad de San Marcos: estas son las nuevas fechas del Examen de Admisión 2026-I

La UNMSM anunció la reprogramación de la prueba de ingreso. Los miles de postulantes deberán acudir a la ciudad universitaria en los horarios establecidos.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la reprogramación oficial para el Examen de Admisión 2026-I, proceso que fue suspendido el 11 de septiembre, tras la toma del campus por parte de los estudiantes que reclamaban, entre otras cosas, la anulación del pago de matrícula y mensualidad para los ingresantes a una segunda carrera.

El sábado 13, los estudiantes de la UNMSM llegaron a un acuerdo con las autoridades de la Decana de América, a través de una mesa de diálogo facilitada por la Defensoría del Pueblo, para poner fin a la medida de fuerza. Luego de un amplio debate, se aprobó una serie de medidas orientadas a mejorar el bienestar de los estudiantes. Entre los puntos acordados figuran el incremento de las raciones del Comedor Universitario; la ampliación de horarios en el servicio alimentario; la anulación de los cobros por segunda carrera; y el desistimiento y archivamiento de procesos penales y administrativos contra dirigentes estudiantiles y estudiantes en general.

Nueva fechas del examen de admisión

En un breve comunicado, la Decana de América detalló que la prueba de selección se realizará el 4, 5, 11 y 12 de octubre.

Sábado 4 de octubre:

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión

Área D: Humanidades y ciencias jurídicas y sociales

Domingo 5 de octubre:

Área B: Ciencias Básicas

Área C: Ingeniería

sábado 11 de octubre:

Área A: Ciencias de la Salud - (excepto Medicina Humana)

Domingo 12 de octubre:

Área A: Ciencias de la Salud - EP Medicina Humana

Todos los postulantes inscritos para el Examen de Admisión del Proceso 2026-I tendrán que acudir a la ciudad universitaria en los horarios establecidos.

El día del examen, el postulante ingresará al campus portando su DNI (documento nacional de identidad) y carné de postulante-declaración jurada, sin firma ni impresión dactilar. En caso de ser extranjero, deberá presentar su carné de extranjería o pasaporte.