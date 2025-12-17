¡Atención, motociclistas! Hoy inicia la implementación de placas con chip RFID para motos, mototaxis y cuatrimotos

El MTC señaló que el chip permitirá la lectura automática a distancia de la información mediante dispositivos manuales. |
Fuente: MTC
Desde este martes 17 de diciembre inicia la implementación de la nueva
con tecnología Placa Única Nacional de Rodaje RFID para motocicletas, mototaxis y cuatrimotos a nivel nacional.
Según informó el
(MTC), esta nueva placa tendrá un chip integrado que permitirá acceder a la información de la unidad, como los datos del propietario, la vigencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones SOAT y el estado de las inspecciones técnicas.
Asimismo, el
MTC señaló que el chip permitirá la lectura automática a distancia de la información mediante dispositivos manuales o pórticos instalados en la vía pública.
De acuerdo con los datos del
MTC, las nuevas placas deberán ser adoptadas por aquellos usuarios que realicen nuevas inscripciones vehiculares, trámites de transferencia de compra-venta, modificaciones técnicas o soliciten un cambio de placa de manera voluntaria. Opiniones divididas
La implementación de esta nueva medida dispuesta por el
Ejecutivo ha generado opiniones divididas entre los conductores de estas unidades. En esa línea, el presidente de la Comunidad Motera del Perú, Dani Mendoza, ha expresado su disconformidad con el sistema, cuestionando la sostenibilidad de los costos.
“Ahora vamos a tener una placa holográfica delantera. Va a ser que los motociclistas paguemos 431 millones por una tecnología que no es sostenible. Porque la tecnología RFID, el
, quien debió haber hecho un estudio, un análisis primero, de poner los pórticos, de comprar los escáneres para que la Policía pueda fiscalizar el tema de las motos, no lo ha hecho hasta el día de hoy”, indicó. MTC
Un motociclista consultado por
RPP apoyó a Mendoza y expresó su desconfianza respecto a que esta medida ayude a disminuir la delincuencia en el país.
“No va a disminuir la delincuencia ni nada. Es lo mismo que me intervenga un operativo. Estoy con mi moto, me piden la tarjeta de propiedad, ven y aparecen los mismos datos, nada más. A mí me parece una acción sin sentido”, aseguró.
Por otro lado, algunos motociclistas consideran que esta iniciativa podría incrementar la seguridad, al facilitar la identificación rápida de los propietarios y permitir un mejor control sobre infracciones.
“Está bien, lo veo como que más seguridad. Para uno saber quién es el chofer o el dueño de la moto. Mediante el chip [se] puede ver todo eso, los datos”, aseveró.
Implementación de placas con chip RFID para motocicletas, mototaxis y cuatrimotos a nivel nacional | Fuente: RPP