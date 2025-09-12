Por tercer día consecutivo: estudiantes continúan con la toma del campus de la San Marcos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa con la toma del campus de esta casa de estudios por tercer día consecutivo, como parte de una protesta para exigir el cumplimiento de una serie de demandas.

La toma de la universidad ha ocasionado que las autoridades de la ‘Decana de América’ suspendan los exámenes de admisión para el periodo 2026-I, que estaban programados para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre.

Hasta el momento, la institución no ha anunciado la fecha de reprogramación de las pruebas de admisión a las más de 70 carreras que ofrece la UNMSM.

Panorama de la universidad

A esta hora, RPP pudo observar que todavía están las rejas regadas en el suelo tras un enfrentamiento registrado el primer día de la toma del campus universitario.

También hay carteles colgados en la fachada de la puerta dos de la universidad, situada en la avenida Universitaria. Incluso, hay un afiche de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) que están mostrando su respaldo a la causa de los estudiantes sanmarquinos.

El cartel dice textualmente: “Unidos por la lucha de una educación pública gratuita”.

Asimismo, un par de estudiantes ingresó al campus, pero evitó dar declaraciones a la prensa.

Las clases presenciales en la ‘Decana de América’ se han suspendido hasta el 15 de septiembre.

Mientras tanto, la comunidad universitaria y los postulantes están a la espera de la reprogramación de los exámenes de admisión y de la instalación de la mesa de diálogo convocada por el Consejo Universitario.

Los estudiantes exigen que no se cobre una matrícula de S/ 500 a quienes optan por una segunda carrera profesional, que se descentralice la entrega de tickets para comedor universitario y se aumenten las raciones.