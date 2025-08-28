Green Day hizo 'explotar' el escenario en un concierto lleno de emotividad y euforia en San Marcos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima vibró al ritmo de Green Day. La icónica banda de punk rock conformada por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros) hizo cantar —y saltar— a miles de fanáticos que fueron a disfrutar de su pegajosa y acelerada música llena de emotividad, euforia y mucha adrenalina con los ‘fuegos’ y ‘explosiones’ que salían del escenario.

La noche empezó con American Idiot, el tema del disco más comercial de la banda norteamericana. El cantante Billie Joe hizo su aparición ante el grito de los fans que esperaban impacientes luego de escuchar al grupo británico Bad Nerves, una banda que el propio cantante de Green Day calificó como “la mejor del Reino Unido actualmente”.

Así empezó la diversión. Los fans cantando, saltando, y hasta golpeándose (sin intención) hasta ya no poder. Los gritos eran inevitables y la alegría de ver a Billie saludando al Perú y al público era algo que los presentes no olvidarán tras asistir al concierto de una de las bandas más populares del punk rock que regresa a nuestro país tras ocho años.

En seguida, la banda tocó Holiday para escender aún más el escenario y demostrar que todavía sigue vigente desde que se fundó bajo el nombre de Sweet Children en California allá en un lejano 1985, para cuatro años más tarde, cambiarse de nombre a Green Day, ganando diversos premios y vendiendo millones de discos en todo el mundo. Es así como el grupo vino a Lima por cuarta vez, con el auspicio de radio Oxígeno, a traer otro show en vivo.

Billie Joe Amstrong y el emotivo abrazo con una joven fanática

Como es típico en los conciertos de Green Day, la banda hace subir al escenario a cualquier fan que se encuentre escuchando su música en las primeras filas. Esta vez no fue la excepción. El vocalista Billie Joe Amstrong se fijó en una joven que no podía creer que su ídolo la invitaba a acercarse a él con una refrescante sonrisa.

Enseguida, los fans gritaron de la emoción al ver como Billie le daba el micrófono a la joven fanática para que lo acompañe a cantar Know Your Enemy, uno de los temas más emblemáticos de Green Day y que fue interpretado por la banda una vez más en el Perú.

La joven, quien lucía un buzo, una camisa negra y corbata roja como la mayoría de personas que fueron a ver a la banda, empezó a saltar al lado de Amstrong, quién tocó la guitarra al ritmo de la canción del álbum 21st Century Breakdown.

Los presentes no pudieron ocultar su euforia al ver como la chica gritaba la letra de la canción acompañada al ritmo de la guitarra de Mike y la batería de Tré. Antes de seguir cantando, Billie se acercó para darle un cariñoso abrazo a la joven quien, de seguro, no olvidará aquel inolvidable momento en el concierto.

Green Day cantó su mejor repertorio con ‘fuegos’ y ‘explosiones’ en escena

Green Day continuó con su canción When I Come Around, los fans grabaron el momento con mayor tranquilidad luego de la euforia de los primeros minutos. A ritmo de un coro más entonado, Billie saludó al público: “Hola, Lima. ¿Cómo están?”, provocando el grito de los presentes que no paraban de cantar el tema acompañando a la banda californiana.

El show no podía faltar. De la figura de Billie Joe Armstrong, quien hacía muecas, saltos, e invitaba al público a seguir cantando las canciones: Boulevard of Broken Dreams, One Eyed Bastard, The Grouch y Welcome to Paradise.

Eso no es todo. En gran parte de su concierto la banda hizo soñar explosiones con aparicones de ‘lluvias de fuegos’ y ‘volcanes’ que salían dentro del escenario asustando a algunos fanáticos y haciendo gritar —todavía más— a otros que no paraban de alzar los brazos en señal de admiración para los integrantes de Green Day.

El ritmo siguió sin parar presentando también a todo el equipo de la orquesta que apoyaba a la banda a interpretar los temas: St. Jimmy y Dilemma. Acto seguido, se escuchó otra de las canciones más emblemáticas y populares: 21 Guns, la cual sonó por muchos meses en los recordados rankings de los MTV allá por el 2009.

Green Day se despidió con sus icónicas canciones de los 90 y 2000

Green Day dejó lo mejor para el final. La banda compartió con sus fanáticos los temas que los lanzaron a la fama trayendo el recuerdo de sus inicios en los 90 y 2000 en la música cuando todavía no venían al Perú y se estaban haciendo conocidos en todo Estados Unidos.

La última media hora empezó con Minority, el recordado tema del álbum Warning, con un ritmo armónico al comienzo y luego siguiendo el género de punk rock alternativo característico de Green Day. Con la voz de Billie y el coro del estadio, la canción empezó a resonar hasta en las calles cercanas a la Universidad Mayor de San Marcos.

Para continuar con el show, la banda hizo sonar Basket Case con el reconocible punteo de guitarra de Armstrong y los coros de Mike al comienzo del tema y el sonido de la batería de Tré. Después, la banda interpretó When I Come Around para que los fans puedan acompañar la letra.

Finalmente, Green Day no dudó en sacar su tema She, uno de las canciones más icónicas y populares de Dookie, el primer disco del grupo con su actual nombre. La emotividad y nostalgia llegó con Wake Me Up When September Ends ante las lágrimas y aplausos de muchas fanáticas jóvenes que veían tocar al grupo.

Además, se escuchó Jesus of Suburbia, aquel tema acelerado y de rebeldía que sigue sonando en muchas radios. En seguida, empezó la llovizna de papeles en el escenario con luces que avisaban el término del concierto. Antes de terminar, cada integrante y miembro del equipo fue aplaudido. La banda decidió finalizar esta vez con Good Riddance (Time of Your Life), en un sonido acústico que provocó que muchos fans coreen el nombre de Green Day pidiéndoles que vuelvan pronto.