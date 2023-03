Postulantes de la UNMSM con DNI amarillo vencido tuvieron problemas para rendir examen de admisión [VIDEO]

Los padres de familia señalaron que no dejaban entrar a postulantes de la UNMSM con DNI amarillo vencido. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hannelise Martínez

Los padres menores de edad que postulan a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunciaron que no permitieron el ingreso a su hijos para realizar su examen de admisión con Documento Nacional de Identidad (DNI) amarillo.

Además, señalaron que la seguridad del campus universitario exigía a los jóvenes postulantes un Certificado de Inscripción (C4), emitido por el Reniec. Pero el organismo aclaró, según los padres de familia, que el trámite de este documento es para mayores de edad.

Raúl Yamoja, padre de una postulante, indicó a RPP Noticias que no la dejan pasar a dar su examen de admisión por tener un DNI amarillo vencido.

"Ella es menor de edad todavía. He querido sacar un C4 por acá, pero no me dejan. No hay, ni en la misma Reniec no me quieren dar porque tiene que sacar con anterioridad. Pero ella su DNI lo tiene ahorita", expresó.

"Su DNI está vencido, queremos la C4, pero no nos dejan. No quieren dar la C4 a menores de edad. Hemos pagado 800 soles y están llorando los chicos en la puerta", añadió otra madre de una postulante.

Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, aclaró que la exigencia del DNI amarillo o el documento C4 ya estaba indicado en la página web de la UNMSM para rendier la prueba de ingreso. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hannelise Martínez

"Han entrado con DNI amarillo"

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, afirmó que hoy se ofreció facilidades a los adolescentes con DNI amarillo vencido a fin de que puedan rendir su esperado examen de admisión, pero advirtió que para los próximas pruebas si no traen el C4 los postulantes no podrán ingresar al campus.



"Es cierto que ellos no pueden obtener, pero sus padres sí pueden obtener, entonces para los próximos exámenes sino traen el C4, documento que tienen que obtener los padres, va a ser un problema ya los alumnos no podrán ingresar", dijo.

Jerí Ramón aclaró que la exigencia del DNI amarillo o el documento C4 ya estaba indicado en la página web de la UNMSM para rendier la prueba de ingreso.

"Los que han estado por la Puerta N° 1 y Puerta N° 3 han ingresado, se les ha permitido hasta las 8:30 a.m., pero a aquellos que llegaron luego de las 8:30 no se les ha permitido. Se ha concentrado a todos los alumnos que no tenían el documento actualizado y se les ha hecho ingresar a todos sin excepción", manifestó.

"Han entrado con DNI amarillo", afirmó la rectora Jerí Ramón "Han entrado con DNI amarillo", afirmó la rectora Jerí Ramón 00:00

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El Dr. César Munayco - Director general del centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades (cdc) del minsa informó que hasta el momento hay 91 fallecidos de diferentes regiones, por accidentes de tránsito, descargas eléctricas, y por caídas de techos, paredes, también por problemas de deslizamiento del río.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter