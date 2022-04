El gobierno anunció que el uso de mascarillas no será obligatorio, sino facultativo. | Fuente: Andina

El Consejo de Ministros confirmó que el uso de mascarillas será opcional donde la vacunación ha alcanzado más del 80 % en tercera dosis en mayores de 60 años y más del 80 % en segunda dosis en mayores de 12 años.

Esto será solo en lugares abiertos y con distanciamiento social, medida que podría modificarse de acuerdo al contexto epidemiológico. Un equipo de RPP Noticias recogió las posiciones de los ciudadanos tras esta medida.

Si bien hubo algunos que tuvieron posiciones a favor argumentando que en verano es insoportable usarla, también estuvieron quienes indicaron que seguirán utilizándola puesto que tienen temor de contraer la COVID-19.





Posiciones



"La medida está bien. Ya casi la mitad de la población tiene tres vacunas. El hecho es que nadie respeta la norma, ni nosotros que estamos en venta se nos hace difícil usarla en verano", expresó a RPP Noticias un comerciante del mercado de Caquetá.

"Estoy a favor. Ya estamos vacunados todos y es lo que corresponde", agregó otra señora. Sin embargo, otras personas indicaron que continuarán usando la mascarilla para evitar contraer el coronavirus.

"Aún hay que mantener la distancia. Yo no me quitaría la mascarilla... he tenido familiares con COVID-19 y no quiero que me pase", dijo una joven. "Da miedo, porque aún los índices no bajan. Yo tengo mejor", manifestó otra mujer.

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, manifestó que el anuncio del jefe del Gabinete, Aníbal Torres, de aprobar el uso facultativo de mascarilla en espacios abiertos en zonas con 80 % de vacunación con tres dosis, es totalmente erróneo. En ese sentido, señaló que su sector no recomendó eso y además ninguna ciudad cumple con ese requisito.

"Nosotros le habíamos dicho que había regiones con el 70 %, le recomendamos (al Gobierno) hacer más pruebas de descarte en general, un monitoreo y si los indicadores muestran un alza había que dar marcha atrás (sobre levantar medidas), no hay ningún departamento con la tercera dosis a un 80 %, ahí hubo un error de interpretación por parte del premier. No podemos mandar mensajes distorsionados porque la gente se confía", explicó.