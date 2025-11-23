Usuarios del Metropolitano denunciaron que buses permanecieron varados por varios minutos debido a cierre de Vía Expresa

A través de redes sociales, los ciudadanos indicaron que los buses del servicio A permanecieron casi una hora detenidos en el acceso a Estación Central, sin que hubiera una solución por parte del personal del Metropolitano.

Usuarios del Metropolitano denunciaron la mañana de este domingo que los buses permanecieron varados en la entrada a Estación Central por el cierre de la Vía Expresa para la maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

RPP pudo comprobar que los buses quedaron varados desde aproximadamente las 6.40 de la mañana del domingo hasta aproximadamente las 7:20 de la mañana en la vía que da acceso hacia dicha estación.

Los usuarios de este servicio reclamaron la falta de rutas alternas teniendo en cuenta que se sabía sobre el cierre de la Vía Expresa.

Asimismo, se registraron filas en las estaciones ubicadas en las estaciones de este sistema de transporte ubicadas en la Vía Expresa, algo atípico los domingos durante la mañana.

Desvíos

Desde el Metropolitano informaron en vísperas que habría modificaciones en el recorrido de los servicios A y C, precisamente por el evento deportivo.

Según precisaron el servicio A del Metropolitano no se desplazaría por las estaciones habituales Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena, sino que tomaría una ruta alterna por Dos de Mayo, Quilca y España.

Respecto de los buses de la ruta C, estos seguirían su ruta normal; sin embargo, no se ofreció una ruta alterna debido al cierre de la Vía Expresa por el recorrido de la maratón.