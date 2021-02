Willy Diaz, jefe del Departamento de Emergencia y UCI del Hospital Nacional Dos de Mayo, recibe la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: Minsa

El jefe del Departamento de Emergencia y UCI del Hospital Nacional Dos de Mayo, Willy Diaz, señaló este miércoles que no ha presentado ningún efecto adverso tras recibir la vacuna contra la COVID-19. Además, afirmó que continúa emocionado por la inmunización, a pesar del contexto de la COVID-19.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el médico sostuvo también que la llegada de las vacunas contra el nuevo coronavirus no significa descuidar las otras medidas de seguridad para prevenir contagios, pero aceptó que estas dosis cambian el enfoque para manejar la pandemia



"Personalmente he sido vacunado el día de ayer. Ya tengo 24 horas post vacuna y estoy asintomático, no tengo ningún efecto adverso, inclusive, después de la vacuna nos quedamos siguiendo las labores hasta horas de la tarde. Hasta el momento no se ha reportado ningún efecto adverso, la vacunación sigue en pie", aseguró.



"Satisfacción de sentirnos protegidos"

El doctor Willy Diaz destacó que el personal médico del Hospital Dos de Mayo ha recibido la vacunación con las dosis de la farmacéutica de Sinopharm "con mucha esperanza" y compromiso al sentirse protegidos ante el avance del nuevo coronavirus.





"Muy emocionado, la emoción no termina a pesar de toda la vicisitud y cosas negativas que se han originado a partir de esto, pero el personal de salud recibió con mucha esperanza esta vacunación que se ha iniciado ayer, ha sido casi una fiesta para nosotros, si bien el proceso debe seguir mejorado, no quita que da la satisfacción de sentirnos protegidos", expresó.



"Seguridad para seguir adelante"

Finalmente, Willy Diaz aclaró que todos los médicos saben que las vacunas protegen, a pesar que hay una discusión sobre los efectos adversos y sostuvo que cuando llegue el segundo lote de vacunas de Sinopharm se garantizará la cobertura para la mayoría del personal de salud.



"La vacuna llega en un momento muy apropiado porque nos da la seguridad para seguir adelante, hemos tenido bajas, hemos tenido fallecidos en nuestras filas, hemos tenido un intensivista que falleció en atención directa a la COVID-19, eso merma también la respuesta psicológica; hemos visto colegas quebrarse, hemos visto tantas historias y luego de estabilizar a los pacientes ver al personal ir a una esquina a llorar", manifestó.







NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?



Newsletter Todo sobre el coronavirus



La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación