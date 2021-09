VacunaFest en Campo de Marte y en el Parque Zonal Huiracocha. | Fuente: RPP

Una nueva edición de la VacunaFest se realiza desde este sábado para personas de 23 años a más que buscan recibir una dosis dosis contra la COVID-19, la misma que garantiza una mayor protección frente al nuevo coronavirus y sus variantes.

La jornada de vacunación inició a las 7:00 a.m. de este sábado y culminará a las 7:00 p.m. del domingo 26. Para esta actividad participan 30 centros de vacunación.

Jesús María

En el vacunatorio de Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, RPP comprobó una gran participación de jóvenes que acuden para recibir su primera dosis contra la COVID-19.

Sin embargo, en este punto de vacunación no se observó a jóvenes disfrazados como en anteriores VacunaFest, donde buscaron darle un carácter lúdico a la campaña de vacunación.

"Como dijeron que iba a haber VacunaFest, dije: '¿me atrevo o no me atrevo? Y me atreví'", indicó un joven de 25 años que aguardaba por su dosis contra la COVID-19. "Que vengan, que se acerquen", recomendó Michel a otras personas que no han recibido su vacuna.

San Juan de Lurigancho

En el vacunatorio del Parque Zonal Huiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho, se registraron este tarde largas filas de personas que buscaban inmunizarse contra la COVID-19.

En el lugar RPP encontró también una larga fila de vehículos estacionados cerca al acceso del vacunatorio.

"Están avanzando, pero casi ya una hora y media", indicó una joven de 24 años que hacía cola para ingresar a la VacunaFest.

"Espacio Vital": En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.

