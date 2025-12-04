Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Vehículos malogrados y choque de autos provocan gran congestión en la Panamericana Sur: "Llevo más de una hora esperando"

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los conductores han manifestado que no hay presencia policial en la zona para despejar la vía. "Tenía que dejar una mercadería hace más de una hora y llevo una hora parado acá", indicó uno de los choferes afectados por la congestión.

Lima
00:00 · 01:36
Gran congestión se registra en la Panamericana Sur, desde el peaje ubicado en Santa Anita hasta el puente Amauta.
Gran congestión se registra en la Panamericana Sur, desde el peaje ubicado en Santa Anita hasta el puente Amauta. | Fuente: RPP

Gran congestión se registra en la Panamericana Sur, desde el peaje ubicado en Santa Anita hasta el puente Amauta, en sentido de norte a sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, según pudo verificar RPP.  

Durante el recorrido que realizó nuestro equipo por la concurrida vía, se pudo comprobar que el tráfico es provocado por un camión malogrado a la altura del puente Atocongo.

Además, medio kilómetro más delante de este punto, exactamente en el puente peatonal Sedapal, dos vehículos protagonizaron un choque, lo que ha incrementado la congestión.

Como consecuencia, vehículos de transporte público, carga pesada y particulares transitan de manera lenta por la zona, lo que ha generado gran malestar en los conductores.  

“Llevo más de una hora acá esperando, no avanzan los carros, no sé qué está pasando. No hay presencia policial, no hay nadie quien retire los vehículos. Creo que dicen que hay carros malogrados, no hay nada. Yo ya tenía que dejar una mercadería hace más de una hora y llevo una hora parado acá. No avanzan, no sé qué están esperando las autoridades para hacerse cargo”, señaló ofuscado uno de los conductores.

También, en el puente Amauta un camión se ha quedado varado tras sufrir desperfectos mecánicos. En el lugar, ya se encuentra personal de la Policía de Tránsito y una grúa para remolcar la unidad y despejar la vía.  

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Vía liberada a partir del puente Amauta

Según pudo comprobar nuestro equipo, recién a la altura del puente Amauta los vehículos pueden avanzar de manera fluida por la Panamericana Sur.

Te recomendamos
RPP Data

Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando

Las carreteras del Perú siguen siendo escenario de tragedias. En solo siete meses más de 1,900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En este informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data, se revela que las compañías con más infracciones circulan en las regiones donde precisamente se registran más fallecidos. Autoridades de esas zonas advierten que las sanciones actuales no son suficientes para cambiar conductas.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Panamericana Sur Congestión Tráfico

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA