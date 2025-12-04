Vehículos malogrados y choque de autos provocan gran congestión en la Panamericana Sur: "Llevo más de una hora esperando"

Gran congestión se registra en la Panamericana Sur, desde el peaje ubicado en Santa Anita hasta el puente Amauta. | Fuente: RPP

Gran congestión se registra en la Panamericana Sur, desde el peaje ubicado en Santa Anita hasta el puente Amauta, en sentido de norte a sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, según pudo verificar RPP.

Durante el recorrido que realizó nuestro equipo por la concurrida vía, se pudo comprobar que el tráfico es provocado por un camión malogrado a la altura del puente Atocongo.

Además, medio kilómetro más delante de este punto, exactamente en el puente peatonal Sedapal, dos vehículos protagonizaron un choque, lo que ha incrementado la congestión.

Como consecuencia, vehículos de transporte público, carga pesada y particulares transitan de manera lenta por la zona, lo que ha generado gran malestar en los conductores.

“Llevo más de una hora acá esperando, no avanzan los carros, no sé qué está pasando. No hay presencia policial, no hay nadie quien retire los vehículos. Creo que dicen que hay carros malogrados, no hay nada. Yo ya tenía que dejar una mercadería hace más de una hora y llevo una hora parado acá. No avanzan, no sé qué están esperando las autoridades para hacerse cargo”, señaló ofuscado uno de los conductores.

También, en el puente Amauta un camión se ha quedado varado tras sufrir desperfectos mecánicos. En el lugar, ya se encuentra personal de la Policía de Tránsito y una grúa para remolcar la unidad y despejar la vía.

Vía liberada a partir del puente Amauta

Según pudo comprobar nuestro equipo, recién a la altura del puente Amauta los vehículos pueden avanzar de manera fluida por la Panamericana Sur.