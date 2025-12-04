Alcalde de Lima reiteró que la municipalidad no cobrará "ni un centavo en peajes" tras cese de operaciones de Rutas de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reiteró que la Municipalidad de Lima se encargará del túnel Benavides y que no cobrará peaje a puertas de la temporada de verano tras el cese de operaciones de Rutas de Lima (RDL).

"Se viene una campaña de verano. Esto va a estar cargado de automóviles, no vamos a cobrar un centavo de peajes, que quede claro eso, no se va a cobrar absolutamente nada", aseguró.

Agregó que se utilizará recursos de la propia municipalidad y que "no va a haber enormes embotellamientos y congestiones producto del cobro de peaje".

"Vamos a brindar los servicios que la población merece. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos con este gran equipo operativo. Vamos a hacer un adecuado control del tránsito, la señalización", agregó el alcalde de Lima.

Mencionó que se contará con drones que sobrevolarán la zona, así como cámaras de seguridad que serán monitoreadas desde la zona central de operaciones, entre otros.

Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronuncia tras cese de operaciones de Rutas de Lima | Fuente: RPP

Además, añadió que la Municipalidad ha presentado una "denuncia penal contra los funcionarios de la empresa que han permitido una serie de atropellos".

"Hemos también presentado una serie de oficios dirigidos a las más altas autoridades del Estado para que tomen cartas en el asunto, dando cuenta de la denuncia penal y de todas las acciones que se han venido realizando", declaró el alcalde de Lima.

Reggiardo declaró que se han presentado con un notario público "que está dando fe de en qué condiciones estamos recibiendo precisamente las vías yal administración de las mismas".

Denuncian retiro de señalética reflectiva

Por otro lado, Mario Casaretto, gerente de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Lima, aseguró que Rutas de Lima retiró los reflectivos de las casetas -que permiten señalizar los vehículos que vienen con dirección de Lima hacia el sur-.

"Sin ningún tema de criterio, [Rutas de Lima] ha sacado la señalética reflectiva, que es la que te anuncia dónde está la caseta. Vayan a verlo. Eso yo creo que es un tema de un atentado que busca la empresa que se ha retirado, que haya un accidente grave y que al día siguiente que nosotros asumamos seamos responsables del accidente", declaró Casaretto.