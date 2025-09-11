Últimas Noticias
Vía Expresa Norte: inician desvíos en la avenida Universitaria por obra del nuevo corredor vial

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inicia la obra para la Vía Expresa Norte.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El plan de desvío se aplicará por 75 días entre las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra para dar inicio a la construcción del nuevo corredor vial en la Vía Expresa Norte.

¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), implementará desde marcha desde este jueves 11 de setiembre un plan de desvío vehicular en la avenida Universitaria, como parte del inicio de la construcción del nuevo corredor vial de la Vía Expresa Norte, una megaobra que busca transformar el transporte público en esta zona y beneficiar a más de cinco millones de ciudadanos.

En esta primera etapa, se realizará un cierre parcial de un carril adyacente a la berma central, en ambos sentidos de la avenida Universitaria, en el tramo que comprendido entre las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra.

El cierre se extenderá por un plazo de 75 días calendario.

Durante este tiempo, los vehículos particulares deberán circular por los dos carriles de las vías auxiliares, mientras que los buses de transporte público y camiones de carga pesada utilizarán los dos carriles habilitados en las vías principales.

15 nuevas estaciones para el Metropolitano

La ejecución de la obra en la berma central de la avenida Universitaria se iniciará con el movimiento de tierra para, posteriormente, construir el pavimento de concreto de la nueva Vía Expresa Norte, la misma que tendrá un carril por sentido (cuatro metros de ancho cada uno), para la circulación exclusiva de buses del Metropolitano, y un carril de adelantamiento en cada estación, permitiendo así, el flujo continuo de estos buses con rutas directas.

La megaobra se extenderá por 8.7 km y contempla la construcción de 15 estaciones del Metropolitano, a lo largo del tramo comprendido entre la avenida José Granda en San Martín de Porres y la avenida Metropolitana en Comas.

Además, se construirán cuatro intercambios viales en las avenidas José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre, con el fin de aliviar la congestión vehicular de Lima Norte, un sector de la capital que espera un significativo ahorro en los tiempos de viaje.

Por otro lado, se instalarán 15 intersecciones semaforizadas con prioridad para el transporte público y se construirán ocho cruces peatonales semaforizados con dispositivos de accesibilidad universal.

Vía Expresa Norte Municipalidad de Lima Emape

