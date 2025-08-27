Últimas Noticias
Choque de buses del Metropolitano: todos los heridos en el violento accidente fueron dados de alta, informó la ATU

Más de 40 personas resultaron heridas en el triple choque de buses del Metropolitano.
Más de 40 personas resultaron heridas en el triple choque de buses del Metropolitano. | Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La Autoridad de Transporte Urbano aseguró que las causas del aparatoso accidente aún no se conocen. "Estas aún son materia de investigación y están en manos de las autoridades competentes", indicó la entidad.

Los más de 40 heridos por el triple choque de buses del Metropolitano, ocurrido anoche a la altura de la Estación Angamos, ya han sido dados de alta, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en un comunicado.

“El 100 % de los usuarios que resultaron afectados por el accidente ocurrido ayer en la vía troncal del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos, ya fueron dadas de alta”, indicó la entidad.

“Desde el inicio de la emergencia, personal de la ATU ha mantenido contacto permanente con los afectados y sus familiares brindando acompañamiento necesario”, agregó.

Como se recuerda, ayer, martes, tres buses del Metropolitano chocaron violentamente en las inmediaciones de la Estación Angamos, en el límite de los distritos Surquillo y Miraflores. Producto de este accidente, 44 personas resultaron heridas.

Según testigos, el accidente ocurrió cuando uno de los buses impactó con otro que realizaba el descenso y abordaje de pasajeros en la citada estación; y, por alcance, otra unidad se vio involucrada en el choque.

Causas del accidente, en investigación

Sobre las causas del accidente, la ATU indicó que estas “aún son materia de investigación y están en manos de las autoridades competentes, brindándoles todas las informaciones que se requiera para el esclarecimiento de los hechos”.

“La ATU continuará con su proceso de seguimiento a las acciones y obligaciones de los operadores del Metropolitano, los mismos que se realizan como parte del contrato suscrito con los operadores”, agregó en su comunicado.

La entidad anunció que reforzará la fiscalización “no solo del transporte informal sino también del formal”.

