Olla común en VMT vive difícil situación tras alza de precios. | Fuente: RPP

En la olla común ‘Virgen de Guadalupe’ ubicada en el asentamiento humano Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo se vive una difícil situación. Y es que, debido al alza de precios, las madres que se organizan para preparar alimentos ahora solo pueden ofrecer caldos con huesos o un segundo.

RPP Noticias llegó hasta donde se organiza el comité número dos, una ruta que toma al menos 15 minutos en carro y otros 15 minutos a pie. Aquí, la coordinadora Leonarda Alania señala que la cocina debe hacerse a leña ya que el precio del gas está muy alto.

“No me alcanza para preparar segundo. Hoy tocó hacer sopa con huesos y morón. Eso repartimos hoy. No alcanza para cocinar a gas y lo que invierto no lo recupero”, expresa.

Sin ayudas

Además, ella cuenta que solo una vez Qaliwarma le hizo entrega de una canasta de productos, que fue el pasado mes de noviembre. Desde ese entonces, ellas han tenido que ingeniárselas para alimentar a las familias de la zona.

“Todo se ha elevado. El precio de las verduras, el aceite no nos alcanza. Somos la última olla común que se formó terminando la cuarentena y por eso no tuvimos donación”, sostuvo.

Para brindar apoyo a esta olla común, puede hacerlo comunicándose con Leonarda Alania coordinadora de la olla común ‘Virgen de Guadalupe’ al 993833186.