Segundo cementerio más grande del mundo se prepara para recibir a familias en el 'Día de todos los santos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima El cementerio Nueva Esperanza consta de aproximadamente 60 hectáreas.

El cementerio Nueva Esperanza consta de aproximadamente 60 hectáreas. | Fuente: RPP

El Cementerio Virgen de Lourdes, conocido popularmente como Nueva Esperanza, ubicado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, se prepara para recibir a más de dos millones de personas que este viernes 1 de noviembre, Día de todos los Santos, irán ir a visitar a sus difuntos en esta inmensa necrópolis.

El gerente de seguridad ciudadana de Villa María del Triunfo, Manuel Ramírez, ofreció detalles sobre la logística que necesita el segundo cementerio más grande del mundo, el cual consta de aproximadamente 60 hectáreas.

"La municipalidad viene desplegando todo el potencial humano y logístico para agregar a más de dos millones de visitantes a este camposanto en cumplimiento al plan de operaciones 'Todos los santos', que se realizará el 1ro de noviembre", mencionó.

"Nosotros hemos realizado el plan de desvío desde la avenida 26 de noviembre y el ingreso por el jirón San Pedro. Solamente el ingreso será peatonal para el ingreso principal, porque nosotros vamos a proporcionar los vehículos de transporte gratuito a todos nuestros visitantes. En este camposanto descansa más de un millón de difuntos. Es por eso que el transporte va a ser gratuito desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m., de ida y vuelta, de tal manera que brindemos todas las facilidades a todos nuestros visitantes", aseveró.

"No se permitirán flores naturales, ni ingreso de licores"

En otro momento, Ramírez indicó que para este 1 de noviembre no se permitirá flores naturales, ni ingreso de licores. Asimismo, confirmó que el transporte será gratuito a todos los puntos del cementerio.

"Solamente el ingreso sera peatonal. Por favor, a todos los visitantes, que no traigan flores naturales, solamente flores artificiales. No se permitirá el ingreso de licores, no se permitirá el ingreso de agua. El transporte será gratuito hacia los 14 puntos de este camposanto", manifestó.

"Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde el cementerio abrirá sus puertas. Tenemos el despliegue de todo el potencial humano y logístico para brindar todas las facilidades a todos nuestros visitantes que vienen de todas las regiones", finalizó.