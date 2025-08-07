Piura: esta es la programación de actividades por el 493° aniversario de fundación de la ciudad

Piura celebra en agosto su aniversario con artistas y eventos culturales que buscan resaltar su historia como un referente cultural del norte de nuestro país.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con coloridos desfiles, festividades religiosas, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica, la ciudad de Piura celebra este agosto su 493.º aniversario de fundación española, recordando aquel 15 de agosto de 1532 en que fue establecida por Francisco Pizarro como la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú.

Durante todo el mes, más de 40 actividades buscan resaltar la historia, el sabor de su gastronomía y el coraje de su gente, consolidando a Piura como un referente cultural del norte peruano.

Festivales gastronómicos para todos los gustos

Desde ya se vive el “Piura es de la Pitri Mitri”, el primer festival gastronómico que reúne lo mejor de la cocina piurana y estará abierto hasta el domingo 17 de agosto en el parque Infantil Miguel Cortés, ubicado a una cuadra del óvalo Grau.

El viernes 8 este mismo espacio acogerá el Festival del Seco de Chavelo, plato emblemático a base de plátano verde chancado y carne, que pondrá en vitrina uno de los sabores más representativos de la región.

potajes deliciosos en las ferias gastronómicas. | Fotógrafo: Municipalidad de Piura

Belleza, cultura y tradición

El sábado 9 de agosto el óvalo Grau será el escenario de la elección de la Miss y Señora Piura 2025, en una noche de gala con la participación de artistas locales y nacionales.

Las celebraciones oficiales se intensifican el jueves 14 con el izamiento pleno desde las 08:00 a. m., seguido del tradicional desfile cívico-militar en la avenida San Martín. Por la noche, la música tomará protagonismo en la gran serenata de aniversario, a realizarse desde las 6:00 p. m. en la Av. Grau con Av. Richard Cushing, con presentaciones de artistas como los Hermanos Yaipén, Deyvis Orosco, El Gato y su Pandilla, Los Hermanos Chapoñay y el Ballet Folclórico Señor Perú.

Día central: viernes 15 de agosto

Las actividades centrales por el aniversario se desarrollarán el viernes 15, con la misa y tedeum en la Basílica Catedral desde las 08:00 a. m., seguida de la sesión solemne en el Salón Miguel Grau a las 09:30 a. m.

Al mediodía, se inaugurará la feria “Piura con Mucho Gusto” en la avenida Vice, que ofrecerá lo mejor de la cocina local hasta el domingo 17. Por la noche, el parque Miguel Cortés albergará un tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José, interpretado por el coro de la Universidad César Vallejo y la Orquesta Sinfónica de Piura. En simultáneo, el parque Néstor Martos acogerá el espectáculo “Piura y el Perú festejan”.

Alegoría de la libertad: Estatua ubicada en la plaza de Armas de Piura | Fotógrafo: Municipalidad de Piura

Concursos y cierre de actividades

El sábado 16 y domingo 17 se llevará a cabo el XII Concurso Nacional de Danzas y Estampas Folclóricas “El Tumi de Oro” en el coliseo Los Bolivarianos, y el XXXIII Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso en el fundo La Mariposa. La feria “Piura crea y emprende” seguirá en el jirón Ayacucho durante estos días.

El mismo domingo, a las 6:00 p. m., se inaugurará el mural de la cumbia en el bypass de la avenida Sánchez Cerro, frente al complejo de mercados, como homenaje a este género musical popular.