Los estudiantes del colegio emblemático Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo iniciarán clases en un local sin muros perimetrales tras el paso de huaicos por el lugar hace semanas.



El representante de los padres de familia indicó a RPP Noticias que hasta el momento no tienen ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación.



"Tenemos 20 metros de muro, en la parte de la carretera Central, que se ha llevado el huaico y 40 metros de acá en la avenida Los Olivos. En principio, nosotros hicimos una asamblea general el domingo donde acordamos poner una cuota para comprar una malla y colocarla con nuestros propios fondos, pero ¿dónde está el Ministerio de Educación? Vino el Ministerio de Defensa simplemente a ver y sin traer ninguna solución", dijo.

"Tenemos esos dos muros pendientes"

El padre de familia solicitó una respuesta por parte del Gobierno y autoridades educativas para solucionar la ausencia de muros perimetrales en el colegio Felipe Santiago Estenós.

"No sabemos fecha exacta y no sabemos si lo van a hacer o no. Han venido a título personal. Nosotros no queremos que miren y se vayan, queremos que vengan y digan queremos iniciar la obra. Mañana comienzan las clases presenciales y tenemos esos dos muros pendientes", añadió.



Hace unas semanas se hizo viral en redes sociales como la fuerza de un huaico destruyó las paredes del colegio Felipe Santiago Estenós e inundó sus aulas tras la activación de la quebrada Cusipata.



Mañana, miércoles 29, aproximadamente 1 500 estudiantes iniciarán clases presenciales en Chaclacayo, pero en un colegio emblemático sin muros perimetrales que ofrezcan seguridad.

El Dr. César Munayco - Director general del centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades (cdc) del minsa informó que hasta el momento hay 91 fallecidos de diferentes regiones, por accidentes de tránsito, descargas eléctricas, y por caídas de techos, paredes, también por problemas de deslizamiento del río.

