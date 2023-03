Alcalde de SJL plantea al Gobierno la extensión del Estado de Emergencia ante eventual Fenómeno El Niño

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, afirmó que su distrito perdió casi toda la ribera del río Rímac tras el paso del "fenómeno Yaku". | Fuente: RPP

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, planteó este viernes al Gobierno extender el actual Estado de Emergencia por lluvias ante un eventual Fenómeno El Niño costero.

En Ampliación de Noticias, Jesús Maldonado precisó que la propuesta se realizó el jueves en una reunión con la presidenta Dina Boluarte con alcaldes de Lima Este de los distritos "más afectados por las lluvias".

"Una de las primeras cosas que planteábamos personalmente a la presidenta es la extensión del Estado de Emergencia ¿para qué? para continuar haciendo los trabajos que el día de hoy podrían ser un poco insuficientes, pero es importante desde nuestro breve presupuesto seguir haciendo la limpieza de los cauces, seguir ayudando a las personas que han quedado damnificadas, a seguir trabajando proyectos y perfiles de las defensas ribereñas que hoy día no tenemos. San Juan de Lurigancho perdió casi toda la ribera del río Rímac en este último fenómeno que fue Yaku", dijo.

Jesús Maldonado indicó que planteó también el traslado del presupuesto de la Reconstrucción con Cambios a las municipalidades tras haber evidenciado la "lentitud con la que trabajan", ya que los alcaldes podrían agilizar de manera más rápida la ejecución de los montos en obras.

"Tercero, que es importante, es que no tenemos que ver el tema de los fenómenos naturales en el sentido de la acción, sino de la prevención. Ahí debería estar depositada la mayor cantidad de nuestros recursos, nuestra concentración y nuestra estrategia. Si San Juan de Lurigancho no ha sido afectado en este último huaico en las tres quebradas que se activaron es porque concentramos la mayor parte de nuestro presupuesto y tiempo en la prevención. De las siete quebradas que tenemos, se activaron tres, en donde las siete tenían observación permanente", expresó.



Inseguridad ciudadana



Sobre la situación de inseguridad en su distrito, Jesús Maldonado precisó que hay "un crimen organizado" en San Juan de Lurigancho por lo que se reunió el jueves con el viceministro del Interior para "unir fuerzas" ante este problema.

"El serenazgo no es más que un agente disuasivo y preventivo del delito, no usamos armas, son civiles, no pueden siquiera pedirte un DNI si fueras una persona sospechosa. Hasta ahí llegamos, propablemente con gente bebiendo en un parque ahí actuamos, pero lo que tenemos el día de hoy y el registro de esta última semana, nos rebasa completamente, es un crimen organizado de bandas que se están disputando territorios", manifestó.

Además, el alcalde exhortó a la presencia de más agentes de la Policía Nacional del Perú en su distrito e incluso propuso declarar el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho para tener recursos y mejorar el servicio policial.



"En una semana se registraron 9 muertos entre bandas de sicarios, hace dos días (se reportaron) cuatro muertos en un día (...) a nosotros como municipalidad esto ya nos rebasó", afirmó.

