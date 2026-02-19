Revisa el reporte oficial del temblor en Perú hoy, jueves 19 de febrero 2026, con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce las últimas noticias sobre este sismo, la magnitud que registró, el epicentro y también las recomendaciones para prevenir accidentes.
Sismo a 39 km al SO de Mala, Cañete - Lima
- Magnitud : 3.9
- Profundidad : 38.0
- Fecha y Hora: 19/02/2026 - 00:35:08
- Latitud: -12.84
- Longitud: -76.94
- Referencia: 39 km al SO de Mala, Cañete - Lima
- Intensidad: III Mala
