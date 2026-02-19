Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO
Último momento -

Temblor en Perú, hoy 19 de febrero: magnitud y epicentro del sismo según IGP

Temblor en Perú, hoy 19 de febrero: magnitud y epicentro del sismo según IGP

Actualización EN VIVO del último sismo en Perú hoy, jueves 19 de febrero según las últimas actualizaciones del Instituto Geofísico del Perú IGP

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Revisa el reporte oficial del temblor en Perú hoy, jueves 19 de febrero 2026, con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce las últimas noticias sobre este sismo, la magnitud que registró, el epicentro y también las recomendaciones para prevenir accidentes.

Sismo a 39 km al SO de Mala, Cañete - Lima



  • Magnitud : 3.9
  • Profundidad : 38.0
  • Fecha y Hora: 19/02/2026 - 00:35:08
  • Latitud: -12.84
  • Longitud: -76.94
  • Referencia: 39 km al SO de Mala, Cañete - Lima
  • Intensidad: III Mala

Te recomendamos

Tags

Temblor Sismo Perú Lima temblor hoy IGP

Lo último en Lima

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Configurar Boletín
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad