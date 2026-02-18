Un hombre murió atropellado por un bus de transporte público en la avenida Brasil [VIDEO]

Los testigos aseguraron que el bus se pasó la luz roja del semáforo, ocasionando el trágico accidente. | Fuente: RPP

Un hombre -no identificado- murió atropellado por un bus de transporte público, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el límite de los distritos Breña y Jesús María.

Según testigos consultado por RPP, la víctima estaba cruzando la vía, a la altura del jirón Canterac, cuando fue embestida por la unidad de la empresa Nueva América, que se habría pasado la luz roja del semáforo.

El hombre, de unos 52 años, perdió la vida en el acto.

“Que pongan a un policía de tránsito acá. No es la primera vez, esto ya va ocurriendo; y, entre otros meses, de nuevo lo mismo”, manifestó una vecina.

“Me da miedo (cruzar la avenida Brasil). Yo tengo que asegurarme bien, porque se pasan (los buses), no respetan, se pasan la luz roja. Como no hay policía, hacen lo que quieren”, añadió.

