Un hombre murió atropellado por un bus de transporte público en la avenida Brasil [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El fatal accidente de tránsito ocurrió a la altura de la cuadra 9 de esta importante arteria, en el límite de los distritos Breña y Jesús María.

Lima
00:00 · 01:52
Accidente de tránsito
Los testigos aseguraron que el bus se pasó la luz roja del semáforo, ocasionando el trágico accidente. | Fuente: RPP

Un hombre -no identificado- murió atropellado por un bus de transporte público, a la altura de la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el límite de los distritos Breña y Jesús María.

Según testigos consultado por RPP, la víctima estaba cruzando la vía, a la altura del jirón Canterac, cuando fue embestida por la unidad de la empresa Nueva América, que se habría pasado la luz roja del semáforo.

El hombre, de unos 52 años, perdió la vida en el acto.

“Que pongan a un policía de tránsito acá. No es la primera vez, esto ya va ocurriendo; y, entre otros meses, de nuevo lo mismo”, manifestó una vecina.

“Me da miedo (cruzar la avenida Brasil). Yo tengo que asegurarme bien, porque se pasan (los buses), no respetan, se pasan la luz roja. Como no hay policía, hacen lo que quieren”, añadió.

La PNP ya investiga el fatal accidente.
La PNP ya investiga el fatal accidente. | Fuente: RPP / Giancarlo Sesarego

Conductor detenido

Un equipo de RPP llegó al lugar del accidente y constató que el tránsito en uno de los carriles de la avenida Brasil permaneció cerrado varios minutos, mientras se realizaban las pesquisas preliminares.

El conductor del bus fue llevado a la Comisaría PNP de Breña, que quedó a cargo de las investigaciones. A la dependencia policial también fue trasladado el bus involucrado en este trágico accidente de tránsito.

Cabe mencionar que, según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de observatorios viales, el Perú registró más de 2 900 casos de personas fallecidas por accidentes vehiculares, entre enero y octubre de 2025.

