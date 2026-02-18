“Lo que correspondía era la vacancia y no la censura. Pero esta ha sido una decisión política cuya responsabilidad recae en el Congreso y los hechos han sido consumados; por tanto, técnicamente no sería posible la presentación de una demanda competencial", dijo Ernesto Álvarez.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo que el Congreso cometió una “infracción constitucional” al censurar a José Jerí en vez de aplicar la vacancia presidencial; sin embargo, descartó presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.
La elección se realizará en el Congreso a partir de las 6:00 p.m.
El cargo de presidente de la República ha sido declarado vacante tras la salida de José Jerí, por lo que ya se han inscrito cuatro candidaturas para asumir el puesto.
Se trata de los congresistas Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).
El ahora expresidente José Jerí enfrentaba severos cuestionamientos por sus reuniones clandestinas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, y la presunta contratación irregular de jóvenes que se reunieron previamente con él en Palacio de Gobierno y, luego, fueron contratadas en el Estado.
Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó este martes censurar a José Jerí del cargo de presidente del Parlamento y, por lo tanto, encargado de la Presidencia de la República.
