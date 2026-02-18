Hace 17 minutos

El cargo de presidente de la República ha sido declarado vacante tras la salida de José Jerí, por lo que ya se han inscrito cuatro candidaturas para asumir el puesto.

Se trata de los congresistas Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).