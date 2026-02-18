Últimas Noticias
Ate: desarticulan a banda criminal dedicada a la extorsión en Lima Este

La intervención se realizó en Ate, donde siete presuntos integrantes —incluido su supuesto cabecilla— fueron detenidos. La Policía incautó armas, municiones, drogas, celulares y un mototaxi.

Según información policial, la organización criminal estaría liderada por José Antonio Espinoza (20), alias ‘Ceviche’. | Fuente: Foto: PNP / Video: RPP

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal denominada ‘Los irrecuperables malditos de Huaycán’, dedicada a la extorsión en la zona de Huaycán, en el distrito limeño de Ate.

Según información policial, la organización criminal estaría liderada por José Antonio Espinoza (20), alias ‘Ceviche’, e implicada en otros delitos contra la paz pública y tenencia ilegal de armas.

La primera intervención de la PNP se llevó a cabo en la intersección de la avenida Vía Láctea con la calle 5, en Vitarte. Aquí fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo criminal.

Horas más tarde, en la zona G de Huaycán, la Policía detuvo a otros tres presuntos sicarios de la misma banda delincuencial.

Objetos incautados

Durante la intervención, la Policía Nacional incautó armas de fuego, municiones, drogas, celulares, tarjetas bancarias y un mototaxi.

Asimismo, de acuerdo con la PNP, los detenidos también se encuentran involucrados en atentados contra la seguridad ciudadana y violencia criminal organizada.

