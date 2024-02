Fiscalía declaró "compleja" la investigación contra Alejandro Soto por caso 'Fábrica de trolls'

La Fiscalía de la Nación declaró "compleja" la investigación preliminar seguida al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, a raíz del caso denominado 'Fábrica de trolls'.



Mediante una disposición emitida el último 9 de enero, la máxima instancia del Ministerio Público dispuso, además, ampliar por ocho meses esta investigación preliminar con el fin de que se puedan realizar una serie de diligencias para establecer las responsabilidades del caso.



Está pesquisa se inició tras la difusión de un informe periodístico el 20 de agosto del 2023 en el que se da cuenta que trabajadores del despacho legislativo de Alejandro Soto habrían pagado con sus sueldos publicidad en redes sociales a favor de la imagen del actual titular del Parlamento.

¿Qué dijo Jaime Villanueva?

En la misma se encuentra comprendida Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, trabajadora del despacho legislativo de Alejandro Soto acusada de ser presunta cómplice del delito de concusión.

Según el testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, Alejandro Soto pidió que se le apoye en la investigación fiscal que se le había abierto por el caso 'Fábrica de trolls' a cambio de priorizar en la agenda parlamentaria la moción que proponía la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), hecho que fue rechazado por el titular del Poder Legislativo a través de sus redes sociales.

"Eso es a lo que se comprometió Soto, hacer que en el siguiente pleno se vote el tema de la remoción, y aquí en la Fiscalía de la Nación se le iba a ayudar con su investigación. La idea era que se archive (...) no inmediatamente, sino después de un tiempo. Preciso que cuando yo llego a ese tipo de acuerdos es porque anteriormente ya lo he coordinado con la Dra. Benavides, porque era ella la que me decía si se podía o no se podía", dijo Villanueva.