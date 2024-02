Aldo Vásquez sobre propuesta del Congreso de destituir e inhabilitar a miembros de la JNJ: "Buscan nuestra muerte civil"

Congreso El vicepresidente de la JNJ indicó que su entidad no actuó irregularmente en lo relacionado al límite de edad de la magistrada Luz Tello

Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en diálogo con RPP, se pronunció en torno al debate del informe final del congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) -agendado para hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales- que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a los miembros del pleno de dicha entidad de justicia.

Como se sabe, dicho informe recoge la investigación y evaluación de medios probatorios referidos a las denuncias presentadas por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) contra los 7 magistrados titulares de la JNJ, referidos al límite de edad para ejercer el cargo de miembro del pleno de la entidad que, según la denuncia, habría trasgredido Luz Tello de Ñecco.

Ante ello, Aldo Vásquez reafirmó que la JNJ no actuó de manera irregular, e indicó que con la inhabilitación que se propone en su contra se estaría buscando "su muerte civil".

"La Constitución dice que para ser miembro de la JNJ se requiere, entre otras condiciones, tener entre 45 y 75 años de edad, pero el artículo 155 de la Constitución establece con claridad que el mandato de los miembros de la JNJ es de 5 años. Para limitar un derecho, como es el de los miembros de permanecer 5 años, se requiere un mandato expreso de la norma, y no existe un mandato expreso que diga que un miembro de la JNJ vaca o cesa a los 75 años de edad", explicó.

"Es más, la Ley Orgánica de la JNJ establece hasta 37 causales para el cese o la vacancia de los miembros, y ninguna está vinculada a la edad. Es decir, la tesis que busca nuestra inhabilitación por 10 años, es decir nuestra muerte civil, la tesis que subyace es que nosotros deberíamos haber removido, vacado a la magistrada Inés Tello cuando cumplió 75 años, aun sin tener un mandato legal para poder hacerlo", añadió.

En esa línea, Vásquez consideró que, de haber destituido a la referida magistrada, ahora estarían procesados por infringir el artículo 155 de la Constitución y denunciados por abuso de autoridad.

"Si hubiéramos incurrido en tal postura, lo que habría sucedido es que estaríamos procesados penalmente por un delito, el de abuso de autoridad -en el que incurre aquel funcionario que excediendo las atribuciones que tiene, porque los miembros de la JNJ no tenemos atribuciones para remover a un miembro de la junta cuando cumple 75 años - ya estaríamos destituidos seguramente por el Congreso por incumplir el artículo 155 de la Constitución y estaríamos procesados por abuso de autoridad", precisó.

"Seguiremos defendiéndonos"

Consultado sobre una eventual aprobación de la propuesta de destitución e inhabilitación contra el pleno de la JNJ, Vásquez indicó que los magistrados seguirán defendiéndose en diferentes frentes.

"Nosotros hemos sido muy firmes en la defensa de la institucionalidad de la JNJ, este no es un tema personal, restan poco más de 10 meses para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional, que es el 6 de enero del 2025", señaló.

"Evidentemente, nos hemos defendido en todos los escenarios como el mediático y también el parlamentario, el internacional, el judicial, el académico, y por supuesto que seguiremos haciéndolo si es que se concretara. Yo confío en que no ocurrirá, siempre he sido optimista y siempre he creído que dentro del Congreso hay fuerzas políticas y representantes que tienen muy claro que no se puede avasallar a un órgano constitucional autónomo", puntualizó.