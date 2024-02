Jaime Villanueva menciona a nuevas personas en investigación contra Patricia Benavides: ¿quiénes son y qué dijo de cada una?

Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, testificó ante la magistrada Delia Espinoza en la investigación que se sigue contra la referida extitular del Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo, falsedad ideológica y encubrimiento real y personal.

Dicho testimonio tuvo lugar el pasado 30 de enero en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, como parte de las diligencias por el caso "La Fiscal y su Cúpula del Poder", en el que se investiga a Benavides Vargas por presuntamente liderar una red criminal que benefició a diversos parlamentarios a cambio de favores políticos, entre otros hechos delictivos.

En ese sentido, en las 50 preguntas que respondió en la diligencia, Villanueva señaló nuevos hechos y nuevos personajes implicados en la presunta red de la exfiscal de la Nación, además de otros que habrían operado al interior del Ministerio Público.

¿Quiénes son los personajes señalados y en qué hechos estarían implicados?

Según indica el documento fiscal al que RPP tuvo acceso, el exasesor de Patricia Benavides reveló lo que habría ocurrido en torno a la denuncia por prevaricato y abuso de autoridad que la congresista Patricia Chirinos interpuso el pasado 8 de noviembre contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Como se recuerda, dicha sala dispuso, el último 7 de noviembre, suspender todos los actuados en la investigación sumaria de la Comisión de Justicia contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyo informe final proponía la destitución de todos sus magistrados por "falta grave".

No obstante, al día siguiente, Chirinos Venegas presentó la denuncia contra los jueces que dictaron la medida, y ese mismo día la Fiscalía de la Nación aperturó la investigación. Esa celeridad en la apertura del proceso indagatorio, según Villanueva, habría sido impulsada por Patricia Benavides.

En su testimonio, el exasesor aseguró que la propia titular del Ministerio Público le indicó al fiscal Álvaro Castañeda Rojas que "redactara la denuncia por prevaricato" contra los mencionados jueces. Tras ello, esta habría sido derivada a Patricia Chirinos.

"En la noche del día anterior, ya con Patricia y Miguel Girao, habíamos acordado que un congresista presente la denuncia por prevaricato (...) Esa noche se barajaron tres nombres: Martha Moyano, Gladys Echaíz y Patricia Chirinos, y me encargaron a mí que hable con ellas (...) La primera con la que yo hablé y que aceptó fue Patricia Chirinos (...), y me dijo que le mande la denuncia y que ella ya la firmaba", sostuvo.

"También le envié a Chirinos el correo de la mesa de partes virtual de la secretaría general, porque por ahí tenía que entrar el documento. Coordiné con la secretaria general, Fiorella Casique, para que ni bien llegue la denuncia de Chirinos la derive a la fiscalía del Dr. Vegas Vaccaro porque Patricia Benavides (...) me había dicho que ya también había ordenado a Vegas Vaccaro para que ni bien llegue la denuncia, se abra la investigación", indicó en su testimonio.

Villanueva indicó que Patricia Chirinos estuvo dispuesta a presentar la denuncia preparada en la Fiscalía de la NaciónFuente: Congreso de la República

Señala a "la alta dirección de Fuerza Popular"

Sin embargo, la celeridad en abrir esta investigación tendría un motivo. Según Jaime Villanueva, la fiscal de la Nación aseguraba que tendría el respaldo de la bancada de Fuerza Popular en la destitución de los magistrados de la JNJ -que estaba a puertas de votarse en el pleno- si es que abrían la investigación contra los jueces del Poder Judicial hasta ese 8 de noviembre, antes de las 2pm.

"(El 8 de noviembre), Patricia Benavides y Miguel Girao (...) me llamaron temprano (...), y ahí Patricia Benavides me mencionó que ella había coordinado, sus palabras fueron 'con la alta dirección de Fuerza Popular', entiendo yo que venía de la Sra. Fujimori", aseveró.

"Había urgencia porque la Dra. Benavides me dijo que de la alta dirección de Fuerza Popular le habían dicho que tenía hasta las 2pm. para que les abra investigación a los de la sala, que sin eso los de Fuerza Popular no iban a apoyar para que se vote (el informe contra la JNJ) ese día", señaló.

Sin embargo, pese a que, efectivamente, ese día se abrió la investigación, Fuerza Popular no habría cumplido con su ofrecimiento, lo cual habría motivado que Patricia Benavides presente una denuncia constitucional contra María Cordero Jon Tay (exparlamentaria del fujimorismo) por el caso "Mochasueldos".

"Patricia estaba molesta porque los de Fuerza Popular la habían engañado. Yo ya le había dicho a Patricia eso, porque ese día yo estuve coordinando con Moyano (...), y a mí Moyano me decía que en el Congreso no había el acuerdo. Me dijo 'tu jefa está que presiona a mi jefa', pero aquí no hay el acuerdo con otras bancadas, eso me dijo (...) Entonces, yo le decía eso a Patricia Benavides, pero ella me dijo que no, que la alta dirección de Fuerza Popular se había comprometido", indicó.

"Patricia mandó a llamar a Marco Huamán y le ordenó que presente la denuncia constitucional contra María Cordero Jon Tay (...) para mandarle un mensaje al Congreso de que si no cumplían los acuerdos, se les iba a empezar a denunciar, y efectivamente a los días se presentó la denuncia", agregó.

Jaime Villanueva indicó que la exfiscal de la Nación le aseguró que coordinaba con la "alta dirección de Fuerza Popular"Fuente: Andina

En otro momento, Villanueva indicó que Patricia Benavides aseguró "un canal directo con Keiko y Galarreta", alternativo a la coordinación que sostendría regularmente con Martha Moyano desde el inicio de su gestión, cuando los representantes de dicho partido le habrían pedido favores en sus procesos fiscales.

"Al poco tiempo que la Dra. Benavides asume el cargo viene a visitarla la congresista Moyano que era vicepresidenta del Congreso, en esa reunión que fue en la Sala de Embajadores (...) ahí la Dra. Benavides le dijo a la congresista que toda coordinación se iba a hacer conmigo", refirió.

"A los meses la voy a visitar al Congreso, ella me hace ingresar siempre sin ser registrado (...), yo me reuní ahí con ella para ver el tema de las denuncias constitucionales que se habían presentado contra Patricia (...) Recuerdo que, a la segunda reunión más o menos, yo fui con Miguel Girao, y ella nos recibió con Nano Guerra, Patricia Juárez y Miki Torres, esto es en setiembre u octubre del 2022, entonces ahí se acuerda que ellos iban a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides. Nos piden también por el tema de la investigación de Lava Jato a ver en qué se les puede apoyar", agregó.

Desde entonces, Moyano habría visitado en varias ocasiones a Patricia Benavides pidiendo que no la registren en el libro de visitas de la Fiscalía. No obstante, el exasesor indicó que Benavides Vargas cada vez estaba más incómoda con las coordinaciones con Martha Moyano porque "le venía pidiendo muchas cosas".

"Recuerdo que cuando se presentó la denuncia contra Pedro Castillo, me llamó la congresista Moyano (...) y me dijo que esa denuncia no iba a prosperar, que ellos no iban a apoyar, porque no se podía abrir investigación o acusar al presidente, literal me dijo 'si abrimos esa puerta, después cuando nos toque a nosotros', me dijo, 'Keiko va a estar llena de investigaciones', y me comentó que más bien iban por el lado de la vacancia", aseguró.

"Lo que no le gustó a Patricia Benavides es que Moyano (...) pidió una cita con ella, vino (...) y le recriminó el haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Otárola (...), le dijo si el fujimorismo así como la apoyaba a ella, también estaba apoyando al gobierno, y esa no era una buena señal porque debilitaba al gobierno". "Moyano la conminó, prácticamente, pero entonces archívelo lo antes que pueda, porque no tiene sentido algo así", afirmó.

Asimismo, Villanueva indicó que Moyano "exigió" a Benavides retirar a José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo Lava Jato.

"Varios meses después, en el contexto de que José Domingo Pérez algo hizo contra Keiko Fujimori (...) Moyano volvió a venir y le pidió -era la época en que Domingo Pérez estaba postulando para ser juez- que lo saque del Equipo Lava Jato, y que saque a Rafael Vela, entonces Patricia le dijo que Domingo Pérez estaba postulando para ser juez, y que mejor esperábamos que se vaya por sus propios méritos. Y cuando salía, Moyano me dijo que los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que Vela y José Domingo salgan de ese equipo. Incluso, me dijo 'ahora me van a llamar la atención por no haber logrado eso", sostuvo.





Según Villanueva, las coordinaciones con la bancada de Fuerza Popular se realizaban a través de Martha MoyanoFuente: Congreso de la República

Supuestas coordinaciones con el presidente del Congreso

Por otro lado, Villanueva indicó que cuando Patricia Chirinos presentó la propuesta de remoción de los miembros de la JNJ, el Congreso "no lo quería agendar", por lo que le indicó a la fiscal de la Nación que, para lograr ello, "había que hablar con el presidente del Congreso, que es Alejandro Soto".

"Patricia Benavides, a través de Marco Huamán, tomó contacto con Soto (...) Al día siguiente o a los dos días, Benavides me dijo que ya había tomado contacto con Soto (...), entonces Soto pone en agenda la moción, porque eso se hace creo en la Junta de Portavoces, ahí es el mismo Soto el que pide que se agende", indicó.

No obstante, siempre según el exasesor, después de que se agendó la remoción de la JNJ, Soto Reyes pidió reunirse "urgentemente" con él, ya que "Patricia Benavides le había comentado que toda coordinación se haga a través mío".

"Ese día, Abel y yo fuimos al Congreso a visitar a Soto a la presidencia (...) Soto nos pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como 'Fábrica de Trolls', de hecho nos comentó que esa era una práctica usual en el Congreso, y (su) asesora nos dijo que ella también estaba como investigada en ese proceso, y que habían citado a Alejandro Soto en la Fiscalía", sostuvo.

Ante ello, Villanueva le habría asegurado que el día de su cita podría ingresar directamente, sin contacto con la prensa, pero que la investigación "no se le podía archivar ahí mismo, pero luego, como cuando pase el escándalo, se iba a archivar, y él se comprometía a que se vote el tema de la remoción en el pleno que creo que era al día siguiente o a los dos días que tuvimos esa reunión".

"Eso es a lo que se comprometió Soto, hacer que en el siguiente pleno se vote el tema de la remoción, y aquí en la Fiscalía de la Nación se le iba a ayudar con su investigación. La idea era que se archive (...) no inmediatamente, sino después de un tiempo. Preciso que cuando yo llego a ese tipo de acuerdos es porque anteriormente ya lo he coordinado con la Dra. Benavides, porque era ella la que me decía si se podía o no se podía", resaltó.

Alejandro Soto habría pedido el archivo del caso "Fábrica de Trolls" a cambio de poner en agenda la remoción de los magistrados de la JNJFuente: Congreso de la República

Gustavo Gorriti y el caso Lava Jato

A su vez, Villanueva sostuvo que cuando ocupaba el cargo de secretario general del Ministerio Público, entre enero y agosto del 2015, el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, se reunió con él, y le habló del caso Lava Jato. Tras ello, el exasesor de Benavides habría gestionado una reunión entre el periodista y el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

"Ahí, Gustavo le habló de Lava Jato, de la necesidad de formar un equipo especial o poner un fiscal a trabajar a dedicación exclusiva a ello, y Pablo nombró al fiscal Hamilton Castro para que se hiciera cargo de eso. Creo que hubo una o dos reuniones que Hamilton tuvo con Gustavo, y cuando se percató que Gustavo quería dirigir la investigación, Hamilton le dio cuenta de ello a Pablo Sánchez y le dijo que ya no se iba a reunir más con él, y que iba a seguir por su cuenta", sostuvo.

Siguiendo su relato, en el 2017, cuando "estalla el caso Lava Jato", José Domingo Pérez se incorporó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y se hizo cargo "del caso Cocteles", que tiene como principal implicada a la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori. No obstante, siempre según Villanueva, Gorriti era "un poco el que dirigía la investigación".

"Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal (Stefan) Lenz", indicó refiriéndose a un fiscal suizo especializado en delitos económicos que investigaba el caso Lava Jato.

No obstante, siguiendo su testimonio, Villanueva indicó que la relación entre Gorriti y Domingo Pérez se estrechó luego del allanamiento a los locales de Fuerza Popular ocurridos en diciembre del 2017.

"Es a partir de ese episodio que se acentúa más la estrecha relación entre José Domingo y Gustavo Gorriti (...) También por esas fechas, coordinamos con José Domingo, que él había salido a denunciar que habían querido entrar a su casa, que habían forzado la cerradura (...) La idea que había dado Gorriti era que José Domingo se victimizara lo más posible", señaló.

Asimismo, Villanueva indicó que la presunta influencia de Gorriti habría proseguido cuando Pedro Chávarry fue elegido fiscal de la Nación en junio del 2018, pocas semanas antes de la difusión de los llamados CNM Audios del caso Cuellos Blancos del Puerto.

"Pablo Sánchez, previamente a que los audios salgan, se los hizo escuchar primero a Chávarry, después los hizo escuchar en la Junta de Fiscales Supremos, porque a los pocos días iba a juramentar Chávarry, era para que vean que no había contenido penal en los mismos, y con ello ratificaban la designación de Chávarry como fiscal de la Nación", afirmó.

"Gustavo me llamó, me pidió el número de Chávarry y él habló con Chávarry cuando iban a salir los audios (...) Tuvimos una reunión en la cafetería La Mora (...), ahí nos reunimos justo con Patricia Benavides, Pedro Chávarry, Gustavo Gorriti, y yo; donde Gustavo se comprometió a apoyar la gestión de Chávarry a cambio de que forme el equipo especial con la coordinación de Rafael y con José Domingo como miembro del mismo. Incluso cuando Chávarry ya fue fiscal de la Nación, hubo una reunión en el Ministerio Público con Gorriti, incluso Gorriti salió en un programa defendiendo a Chávarry", puntualizó.

Villanueva indicó que Gustavo Gorriti habría "un poco direccionado" las investigaciones del equipo especial Lava JatoFuente: Andina

¿Qué dicen los implicados?

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en diálogo con RPP, se refirió al testimonio de Jaime Villanueva sobre la presunta injerencia del periodista Gustavo Gorriti en las investigaciones llevadas por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

"Quiero manifestar mi indignación, mi dolor y mi rechazo frente al manejo oscuro y perverso que ha venido ocurriendo en algunos espacios del Ministerio Público. Los datos, la información revelada de manera directa y formal de parte del señor Villanueva demuestra lo que nosotros veníamos denunciando, que todo esto era una gran investigación con fines políticos para intentar demoler no solamente a Fuerza Popular, sino a diferentes líderes políticos", dijo en Ampliación de Noticias.

Sin embargo, cuando se le consultó por los presuntas negociaciones entre su partido y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, para que se archiven carpetas fiscales a cambio de remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo que no hubo ningún "pedido directo, indirecto o a través de intermediarios".

"En el caso de Fuerza Popular, usted lo que puede ver es a través de los hechos y votaciones que nuestro actuar siempre ha sido correcto. Las denuncias que hemos hecho frente a los abusos de los fiscales constan en los órganos correspondientes. Yo no conozco a la exfiscal de la Nación. Nunca he mandado un mensaje ni he recibido un mensaje de parte de ella. Jamás ha habido un pedido ni directo, ni indirecto, ni de intermediarios", sostuvo.

Con respecto al caso Cócteles, cuyo inicio de juicio oral está previsto para el próximo 1 de julio, Fujimori Higuchi señaló que debería archivarse tras las declaraciones de Villanueva. No obstante, negó manipular estos dichos del colaborador eficaz a fin de intentar favorecerse.

"Un control de acusación fue un proceso realmente sorprendente, porque esta acusación fue devuelta en más de diez oportunidades por parte de juez Zúñiga para que sea corregida. Se intentó corregir varias veces y al final el juez Zúñiga aprobó esta decisión y se ha puesto una fecha. Nosotros no tenemos problema con el proceso, pero creo que después de conocidos todos estos hechos lo que corresponde es la nulidad", precisó.

"De ninguna manera (estoy manipulando las declaraciones porque ya hay fecha para el juicio). A mí se me viene investigando desde hace décadas y nunca he tenido temor a enfrentar a la justicia. Pero con esta revelación vemos claramente que no ha habido el objetivo de conocer la verdad", añadió.

A su vez, la congresista Martha Moyano negó haber tenido alguna "reunión secreta", sino que fue "dentro de instituciones, a diferencia de reuniones que sostenían con Gorriti en su casa, para fines de persecución política a mi partido".

Ninguna reunión que tuve fue secreta , fue dentro de instituciones, a diferencia de reuniones que sostenían con Gorriti en su casa, para fines de persecución política a mi partido. Punto !

Las verdades a medias no son verdades!

Solo aquellas que se convierten en hechos! — Martha Moyano Delgado (@marthamoyano) February 9, 2024

Por su parte, a través de las redes sociales, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, negó haberse reunido "con asesores o ex asesores de la fiscal de la Nación".

"Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno", sostuvo en un escueto comunicado.

Reitero lo dicho anteriormente: NO me he reunido con asesores o ex asesores de la fiscal de la Nación. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno. pic.twitter.com/b7fwSHiqeU — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) February 9, 2024

Asimismo, el fiscal superior José Domingo Pérez, en diálogo con RPP, negó que el periodista Gustavo Gorriti hubiera tenido alguna injerencia en la investigación del caso Cócteles que se le sigue a Keiko Fujimori, y calificó de "absurda" esa versión de Jaime Villanueva,

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, José Domingo Pérez rechazó la afirmación de Jaime Villanueva, quien sostenía que Gustavo Gorriti la "dirigía la investigación" contra Keiko Fujimori por los supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal.



"Y qué importante hubiera sido que el fiscal (Reynaldo) Abia le pregunte a qué se refiere con investigación, ¿una investigación periodística o una investigación fiscal? Es que eso obviamente no lo dice. A mí me parece que el señor periodista Gustavo Gorriti es uno de los mejores periodistas del país, reconocido a nivel mundial, creo que ha sido una labor importante periodísticamente hablando para que se pueda conocer y destapar casos de corrupción y gran corrupción en nuestro país", dijo.

José Domingo Pérez manifestó que la relación con Gustavo Gorriti es como una relación con cualquier periodista, desmintió supuestas reuniones frecuentes con el citado periodista y aclaró que no le filtraba información de la Fiscalía.

"Es la relación que puede tener un fiscal con un periodista de investigación, que investiga precisamente hechos de corrupción y gran corrupción", expresó. "Pretender criminalizar a periodistas que investigan el poder nos lleva a escenarios que ya hemos vivido en los años 90 y que se viven en otras latitudes y creo que no debemos permitir", agregó.

Más temprano, José Domingo Pérez rechazó alguna relación cercana con Jaime Villanueva y aseguró que el testimonio del colaborador eficaz solo busca impedir su participación en el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles.

"Ha habido una situación que está afectando la independencia de la Fiscalía de la Nación y queda claro que con lo señalado por Jaime Villanueva se está demostrando de estas coordinaciones de la alta dirección de Fuerza Popular y la exfiscal de la Nación para sacarnos del caso Lava Jato. Ya lo lograron con Rafael Vela, entiendo que el siguiente en la lista soy yo, no quieren que esté el 1 de julio para que sustente el juicio oral contra Keiko Fujimori, pero tendré que hacer mis mecanismos de defensa y mecanismos de aclaración, en caso la fiscal Delia Espinoza así lo requiera", dijo a la prensa.