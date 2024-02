Ruth Luque afirmó que se pondrá a disposición de las diligencias preliminares que realizara la Fiscalía

La congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Ruth Luque, se pronunció luego de que el Ministerio Público anunciara una investigación preliminar en su contra junto a otros personajes involucrados en las declaraciones que brindó Jaime Villanueva, el pasado 24 y 30 de enero.

La legisladora es investigada como presunta instigadora del delito de tráfico de influencias agravada.

“Me allano a las investigaciones, entiendo que han decidido hacer una apertura de investigación preliminar, me parece bien, no tengo nada que esconder, estaré atenta a la citación o disposición fiscal que corresponda”, indicó en el programa Nunca es tarde de RPP.

Según el exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Rafael Vela intentó favorecer al expresidente, Pedro Castillo, en una investigación relacionada a un presunto lavado de activos en 2021.

Villanueva señaló que se reunió con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en casa de la congresista Ruth Luque. Esto cuando el fiscal, Richard Rojas, iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre, derivada del Caso Los Dinámicos del Centro.

"Fue una reunión política"

Si bien la legisladora reconoció que se llevó a cabo este encuentro, aseguró que se trató de una reunión estrictamente política.

“Una reunión política no es una cuestión ilícita, así que seguramente, en el marco de la investigación, tendrán que demostrar qué se traficó, quiénes traficaron y ya lo he dicho varias veces, no conozco al señor Rafael Vela”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que conoció a Jaime Villanueva porque “era una persona vinculada a la izquierda” y que “respaldaba al Gobierno (de Pedro Castillo) en su momento”.

“Fue una reunión de carácter político, no conozco al fiscal Vela ni a otro, yo no he escuchado ninguna conversación”, reiteró.

Cabe señala, que, de acuerdo con la declaración del exasesor de Patricia Benavides, contactó con el excoordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato y le contó sobre el encuentro y aunque este le respondió que no podía reunirse con políticos, sí aceptó que Pedro Castillo quede fuera de la investigación.

"Me pidió que le diga a Vladimir Cerrón que se vea la posibilidad de que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales puedan postular para fiscal supremo acreditando los 15 años de experiencia con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como fiscal supremo”, sostuvo Villanueva.