Abogado de Andrés Hurtado evalúa que su cliente guarde silencio ante la Fiscalía

Andrés Hurtado definirá este miércoles si decide guardar silencio ante la Fiscalía o declarará en la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias y cohecho. Así lo aseguró su abogado Elio Riera.

"Aún lo estamos analizando porque la carpeta me la entregaron hoy. La carpeta es densa y no es culpa del señor fiscal de ninguna manera, la defensa recién ha asumido como tal el caso y han sido muy amables de entregarmelo inmediatamente. Ahora corresponde reunirnos para determinar si nos acogemos a guardar silencio o declarará en lo que estime pertinente la defensa", manifestó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Elio Riera manifestó que su patrocinado debe estar en libertad porque hasta el momento el Ministerio Público no cuenta con pruebas contundentes para mantener a Andrés Hurtado en prisión.

"En el caso del expediente no tenemos graves y fundados elementos de convicción y es lo que estoy cuestionando. El señor Hurtado tiene que afrontar los procesos en libertad como corresponde y someterse a la investigación como debe hacerse", expresó.

¿Qué se encontró en el departamento?

Riera también confirmó que en el allanamiento de la Fiscalía en el departamento de Hurtado en Miraflores solo se llevaron una guía de remisión por la compra de un televisor.

"No había nada (en el departamento) no había nada de lo que la Fiscalía necesitaba para sostener su teoría del caso. Si consideran que no había nada pues así es", explicó.

Por otro lado, el abogado consideró que el auto entregado por los Siucho a Andrés Hurtado fue "por un tema amical". Sin embargo, se mostró dispuesto a que todo se investigue.