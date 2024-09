Julio Rodríguez anuncia su renuncia como abogado de Andrés Hurtado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Julio Rodríguez anunció este viernes su renuncia como defensa legal del conductor de televisión, Andrés Hurtado. En ese sentido, precisó que ya presentó su desestimiento del caso.

Si bien no quiso revelar los motivos por los cuales renunció, el abogado aseguró que esto se dio en los mejores términos con el conductor de televisión. Además, reconoció que cualquier persona con tres carpetas fiscales abiertas tiene su situación legal muy complicada.

"Las razones son parte del secreto profesional y los abogados no estamos autorizados para darlas a conocer. Ha sido en buenos términos (la renuncia) los abogados que dejan el patrocinio no tienen que estar enfrentados con las personas, las razones se mantienen en secreto porque así lo manda la ley", explicó en entrevista para RPP.

Rodríguez comentó que la prisión preliminar era una medida innecesaria contra Andrés Hurtado pues ya contaba con impedimento de salida del país.

"Yo creo que la medida ahí no debería haberse adoptado. Es más, ellos ubican al señor Andrés Hurtado en la clínica y saben que la condición que él ha expresado en la audiencia es producto de la defensa que se lo comunicó. No es que se haya escondido para evitar la medida sino al contrario, dijo acá estoy y están son mis circunstancias personales de afectación a la salud", precisó.

Por otro lado, Rodríguez manifestó también que no existía ninguna posibilidad de fuga en el caso de Andrés Hurtado. Esto porque se había sometido a una intervención quirúrgica y es una persona muy conocida.

"Una persona X, que puedo ser yo o cualquiera, que pase por una frontera nadie sabe quién es. El señor Hurtado es una persona demasiado conocida públicamente. Él va a un lugar y todos saben quién es, él no podría haber eludido fácilmente ningún control migratorio a nivel nacional, además ya contaba con impedimento de salida en el país", puntualizó.

Pasó control de identidad

Andrés Hurtado pasó el control de identidad ante un juez dentro de la sede de la Prefectura de Lima, a donde fue llevado esta madrugada tras una orden de detención preliminar en su contra.

En su declaración, Andrés Hurtado reconoció que tiene déficit de atención, no terminó el colegio y que solo llegó hasta quinto de primaria debido a su condición. En esta misma línea, aseguró que no recuerda su número de teléfono.

“Si pudiera mandarme un médico porque yo tengo TDH, por eso tengo quinto de primaria, los niños con TDH no pueden estudiar. Yo, desde el colegio, tengo todo rojo, nunca he tenido un azul. No sé el número (de su teléfono celular), tengo que explicarle”, explicó el conductor de televisión en la audiencia.

El arresto de Andrés Hurtado se da como parte de la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias y cohecho activo. Esto por presuntamente haber recibido un millón de dólares para gestionar, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de un lote de oro a Javier Miu Lei. La medida fue dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia.