Judiciales Elizabeth Peralta no apelará decisión que la aparta preventivamente de la Fiscalía por presunta inconducta funcional

Benji Espinoza, abogado de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, en diálogo con RPP, indicó que su patrocinada ha decidido no apelar la resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público de apartarla preventivamente de su cargo, por supuesta "inconducta funcional".

Como se sabe, dicha disposición fue comunicada ayer por dicha instancia de control. Vale mencionar que Peralta Santur es investigada preliminarmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo, en torno a lo que sería un supuesto favorecimiento a personas allegadas al presentador de TV, Andrés Hurtado.

"No va a regresar a la Fiscalía en estos meses para mostrar que no va a obstaculizar investigaciones"

Benji Espinoza indicó que no apelarán la decisión de la ANC como una "muestra" de que su patrocinada "no va a obstaculizar" las investigaciones del Ministerio Público. No obstante, sostuvo que no están de acuerdo con la resolución.

"Hay dos investigaciones abiertas en paralelo con dos propósitos distintos. La que ha generado que el día de ayer impongan la medida provisional, temporal, de apartamiento del cargo que no vamos a apelar. No porque consideremos que es justificado (…), considero que es una medida desproporcionada e injustificada, pero (mi defendida) me ha pedido dar una muestra clara, una señal inobjetable, que ella no va a regresar a la Fiscalía en estos meses para mostrar que ella no va a obstaculizar, obstruir ni perturbar investigaciones en su contra", aseveró.

"Así que ella estará, por mientras, fuera de la Fiscalía (y) debo precisar que ella no estará saliendo de la Fiscalía porque sea culpable o porque se haya probado una inconducta funcional, está saliendo por una medida temporal que no vamos a apelar", agregó.

¿Qué ha dicho Benji Espinoza sobre los hechos que vinculan a Elizabeth Peralta?

Como se sabe, luego de que Ana Siucho -hermana de Francisco, Jaime, Martín y Roberto Siucho- indicó en una entrevista para Willax que, supuestamente, Andrés Hurtado, por intermedio de Elizabeth Peralta, habría gestionado la devolución de un cargamento incautado de 100 kilos de oro a Javier Miu Lei, la referida fiscal negó haber tenido alguna participación en esos hechos.

"La incautación a la que hace referencia no fue de 100 kg, fueron 200 kg y lo hizo la Policía de Medio Ambiente de Trujillo en el año 2020, yo soy fiscal de lavados, es independiente de lo que sucede en un distrito judicial, el oro fue depositado en Aduanas y, por los documentos que leí, fue devuelto en la ciudad de Trujillo. Niego tajantemente la participación de la Fiscalía de Lima”, indicó Peralta a modo de descargo.

Al respecto, Benji Espinoza señaló que no se trata de 100 ni 200 kilos, sino de menos de 40, y reiteró que su patrocinada no tuvo injerencia en la devolución del mineral.

"Como dice la Dra. Peralta, ella no es responsable de la investigación ni la devolución del oro, el responsable de la investigación y la devolución del oro de los Miu Lei, empresa Loma Dorada, es Lucio Pompeyo Sal y Rosas de la Fiscalía de Crimen Organizado que no tiene nada que ver con la doctora Peralta, punto uno", aseveró.

"Punto dos, la Dra. Peralta interviene en un incidente, pero que no tiene que ver con el oro. En el 2020, se hace una investigación a una llamada organización criminal ‘Los topos del frío’, se hacen intervenciones, allanamientos, detenciones e incautaciones (…) La señora Ana Siucho miente cuando dice que son 100 kilos, y la doctora Peralta se equivoca cuando dice que son 200. No, son menos de 40, 38.27 kilos de oro que son, al inicio, incautados porque la Fiscalía del doctor Sal y Rosas, con orden del doctor Carhuancho, creyó que era oro ilegal. Luego se probó que el oro era legal, que tenía una trazabilidad, y el mismo doctor Sal y Rosas, que en un primer momento había incautado, devuelve el oro, no la Dra. Peralta", añadió.

En ese sentido, Espinoza recalcó que a Peralta le llegó, "en grado de apelación", un "incidente".

"Resulta que, a raíz de este caso del 2020, abren otro caso por los mismos hechos por el mismo fundamento, contra la misma persona Miu Lei y la empresa Loma Dorada; entonces, ¿qué tenía que hacer la doctora Peralta? Tomar el artículo tres del Título Preliminar del Código Procesal Penal que dice (que) nadie en el Perú puede tener dos carpetas abiertas, dos investigaciones, por lo mismo (…) La decisión de la doctora solo fue: si ya hay una investigación, no le puedes abrir dos o tres por lo mismo, nada más. Nunca favoreció la devolución del oro", precisó.



Finalmente, el abogado remarcó que Peralta y Andrés Hurtado fueron amigos, y que "nunca hubo negocios, nunca hubo pactos ni dinero de por medio". Asimismo, sostuvo que dicho vínculo se rompe "un año y medio antes de que estalle este escándalo".

"La doctora Peralta ya había tomado franca distancia del señor Hurtado, por razones que la doctora Peralta le contará al doctor Alcides Chinchay de la Fiscalía Suprema que la está investigando, ya hemos pedido su declaración", puntualizó.