Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Guillermo Bermejo fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial antes de su reclusión en un penal [VIDEO]

Guillermo Bermejo: congresista fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial antes de su reclusión en un penal
Guillermo Bermejo: congresista fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial antes de su reclusión en un penal | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El legislador fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva por afiliación a organización terrorista. Su abogado afirmó que la medida fue dictada sin ninguna prueba nueva.

El congresista Guillermo Bermejo fue trasladado esta noche a la carceleta del Poder Judicial luego de pasar por una evaluación médica en la sede de Medicina Legal. Estas diligencias se realizaron para el parlamentario luego de que la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dictara, en primera instancia, quince años de prisión efectiva en su contra por el delito de afiliación a organización terrorista.

Un equipo de RPP pudo conocer que el parlamentario pasará la noche en la referida carceleta hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el penal en el que deberá cumplir la condena impuesta. 

Ronald Atencio, abogado de Bermejo, sostuvo que su defendido es un “preso político” y que "lamentablemente vemos un ajusticiamiento de la justicia”.

Según el fallo, la justicia determinó que el legislador mantuvo vínculos con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, hechos que habrían ocurrido entre los años 2008 y 2009 en la región Ayacucho.

“Recién le abren investigación en el 2015, después de siete años, y después de 10 años recién se dice que él se habría reunido con posibles personas que estarían vinculadas a Sendero Luminoso”, manifestó Atencio ante los medios de comunicación. 

Escaño de Guillermo Bermejo quedaría sin reemplazo

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, en diálogo con RPP, consideró que el reglamento parlamentario establece la figura de la ‘silla vacía’ para casos de condenas por delitos graves como terrorismo narcotráfico.

"Es decir, cuando un parlamentario ha sido sentenciado de forma firme, en segunda instancia, no tiene derecho a que esa bancada tenga un accesitario, quedaría la silla vacía, justamente, por el delito de terrorismo”, afirmó para 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Guillermo Bermejo Congreso Fiscalía Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA