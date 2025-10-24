Guillermo Bermejo fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial antes de su reclusión en un penal [VIDEO]

El congresista Guillermo Bermejo fue trasladado esta noche a la carceleta del Poder Judicial luego de pasar por una evaluación médica en la sede de Medicina Legal. Estas diligencias se realizaron para el parlamentario luego de que la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dictara, en primera instancia, quince años de prisión efectiva en su contra por el delito de afiliación a organización terrorista.

Un equipo de RPP pudo conocer que el parlamentario pasará la noche en la referida carceleta hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el penal en el que deberá cumplir la condena impuesta.

Ronald Atencio, abogado de Bermejo, sostuvo que su defendido es un “preso político” y que "lamentablemente vemos un ajusticiamiento de la justicia”.

Según el fallo, la justicia determinó que el legislador mantuvo vínculos con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, hechos que habrían ocurrido entre los años 2008 y 2009 en la región Ayacucho.

“Recién le abren investigación en el 2015, después de siete años, y después de 10 años recién se dice que él se habría reunido con posibles personas que estarían vinculadas a Sendero Luminoso”, manifestó Atencio ante los medios de comunicación.

Escaño de Guillermo Bermejo quedaría sin reemplazo

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, en diálogo con RPP, consideró que el reglamento parlamentario establece la figura de la ‘silla vacía’ para casos de condenas por delitos graves como terrorismo o narcotráfico.

"Es decir, cuando un parlamentario ha sido sentenciado de forma firme, en segunda instancia, no tiene derecho a que esa bancada tenga un accesitario, quedaría la silla vacía, justamente, por el delito de terrorismo”, afirmó para 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.