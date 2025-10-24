Guillermo Bermejo: Abogado penalista indica que sentencias condenatorias deben ejecutarse de manera inmediata

El abogado penalista Andy Carrión aseveró que, por regla general, todas las sentencias condenatorias tienen que ejecutarse. Esto lo señaló con respecto al reciente fallo judicial que dicta 15 años de prisión para el congresista Guillermo Bermejo por afiliación terrorista.

"La regla general es que todas las sentencias condenatorias deben ejecutarse de manera inmediata y debe ir a prisión, pero existen excepciones a las reglas: (personas) atendiendo a su sometimiento al proceso, a la colaboración a la justicia, que suspenden la ejecución

de la sentencia condenatoria sujeto a la confirmación de una segunda instancia", manifestó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Carrión señaló que el fallo de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria contra Bermejo es en primera instancia, por lo que estimó que la defensa del parlamentario apelará la decisión judicial.

"Se ha emitido una sentencia condenatoria que va a implicar que ya se ejecute de manera inmediata. Esta sentencia de hoy se da con un código anterior, no es el nuevo código de procedimientos penales en el cual implica por ejemplo que si una persona tiene una resolución, sea a favor o en contra, puede interponerse un recurso de nulidad", sostuvo.

"La silla vacía"

Por otro lado, Carrión informó que el actual Congreso podría aplicar la figura de la "silla vacía" para Bermejo. Esto sería una sanción legal que impide a un partido político reemplazar a un congresista condenado por delitos graves como narcotráfico, terrorismo, trata de personas o lavado de activos.

"Sería transgresora si aplica el Congreso como una norma válida el día de hoy, ya no inician un proceso de elección accesitario sino que se remiten a la norma vigente y el Congreso se quedaría sin uno de los miembros", explicó.