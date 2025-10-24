Abogado de Guillermo Bermejo califica al congresista como "preso político" tras condena a 15 años de prisión

El abogado del congresista Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, sostuvo que su defendido es un “preso político”, luego de que el Poder Judicial dictara una condena de 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a una organización terrorista.

“Lamentablemente vemos un ajusticiamiento de la justicia”, declaró el defensor ante los medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que el integrante de la bancada de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial se ha sometido en todo momento a las investigaciones y procesos judiciales.

“Hemos visto por primera vez a un político que se somete a dos procesos, a dos sentencias, a dos absoluciones y hoy, sin ninguna prueba nueva, sin ningún dato diferente, sin ningún hecho diferente, hoy lamentablemente es condenado”, expresó.

Según el fallo, la justicia determinó que Bermejo mantuvo vínculos con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, en hechos que habrían ocurrido entre los años 2008 y 2009 en la región Ayacucho.

“Recién le abren investigación en el 2015, después de siete años, y después de 10 años recién se dice que él se habría reunido con posibles personas que estarían vinculadas a Sendero Luminoso”, manifestó Atencio.

Al respecto, cuestionó la decisión del juez, alegando que “ninguna reunión es materia de imputación” y que "esos hechos que se describen en Ayacucho" no han sido "materia de investigación en este juicio”.

Finalmente, Ronald Atencio explicó que el Poder Judicial remitirá lo actuado al Congreso de la República y que en el próximo Pleno deberá dar cuenta sobre la situación del parlamentario.

El abogado indicó que, pese a esta decisión, el Congreso debería respetar el principio de presunción de inocencia y evitar aplicar automáticamente la vacancia del cargo parlamentario.

“Creemos nosotros que debería primar el derecho a la presunción de inocencia y a pesar de que el reglamento del Congreso establece que el cargo de congresista vaca, creemos que esto debe quedar sin efecto por un principio constitucional”, concluyó.