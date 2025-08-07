Patricia Benavides: "Corresponde que se me curse de forma inmediata la citación respectiva para mi reincorporación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal Patricia Benavides emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que exige que la Fiscalía de la Nación le envíe una citación para su reincorporación al cargo, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara las sanciones disciplinarias en su contra.

En el oficio que hizo público su abogado, Jorge del Castillo, Benavides argumentó que la decisión de la JNJ —que restituye su título y habilita su retorno— debe activarse de manera inmediata.

"Enterada por los medios de comunicación, de que la Junta Nacional de Justicia ha absuelto las consultas formuladas por la Fiscal de la Nación, a fin de expeditar la ejecución de su decisión de restituirme en el cargo y las funciones de Fiscal Suprema, corresponde que se me curse de forma inmediata la citación respectiva (por parte de la Fiscalía de la Nación) para mi reincorporación, conforme lo disponen la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia", señala el comunicado.

Corte Suprema rechazó nuevamente pedido fiscal para suspender temporalmente a Patricia Benavides

La Corte Suprema rechazó una vez más el pedido fiscal para que se ordene la suspensión temporal de Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema titular y como fiscal de la Nación por el plazo de 36 meses.

Ello, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y otros durante su gestión al frente del Ministerio Publico.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró “infundado” el recurso de apelación que presentó la Fiscalía de la Nación para revocar la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el último 10 de abril, en la que determinó que “carece de objeto” emitir un pronunciamiento respecto a dicho pedido fiscal por ser “improcedente por sustracción de la materia”, ya que en el momento en que se formuló dicho requerimiento, Patricia Benavides no ejercía funciones como fiscal suprema titular ni como fiscal de la Nación al haber sido suspendida por la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ).